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Moonspell

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Вокалист MOONSPELL: «Какой смысл в создании новой музыки?»



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FERNANDO RIBEIRO в недавнем интервью ответил на вопрос, стоит ли ждать новый материал от MOONSPELL:

«Ну, материал мы никогда не прекращали писать. Но у меня возникла дилемма, потому что нам как группе уже 30 лет. В этом году исполняется 30 лет [дебютному альбому MOONSPELL 1995 года] «Wolfheart», три десятилетия «Wolfheart». В следующем году будет три десятилетия второму альбому [MOONSPELL 1996 года] «Irreligious». И я подумал, почему бы не стать группой наследия? Почему бы не сыграть несколько концертов? Какой смысл в создании новой музыки? Думаю, это вопрос, на который должен ответить каждый музыкант, каждый честный музыкант. Например, когда я вижу, как METALLICA борется с новым альбомом... Лично мне не понравился [альбом METALLICA «72 Seasons»] — то есть не то чтобы не понравился, но я не считаю, что это особенный альбом. Мне нравится «Hardwired[... To Self-Destruct]», но про «72 Seasons» я думаю «Ну...» Но я понимаю, как музыкант, что иногда, даже если ты самая популярная группа в мире, ты не испытываешь вдохновения и просто делаешь это по причинам, которые я хочу понять. Поэтому мы откладывали и снова откладывали альбом.

«Hermitage», последний альбом [MOONSPELL], был выпущен в 2021 году. Наш лейбл спрашивал: «Что там с новым альбомом?» Но мы провели турне, сделали театральное акустическое шоу в Португалии, сделали шоу с оркестром в Португалии. Все это будет выпущено. И я знаю, что это звучит очень романтично, но мы должны были почувствовать зов музы. И я пошел к Pedro [Paixão, клавишник MOONSPELL] и Ricardo [Amorim, гитарист MOONSPELL], потому что мы пишем песни, и я сказал: "Я думаю, пришло время для нового альбома. Думаю, пора собраться и сделать что-то". И я уверен, что это будет один из самых важных альбомов в нашей жизни. Вот что я сочиняю. Я написал много текстов, около 30 или больше. Мы написали много песен. Сейчас мы выбираем, что войдет в альбом, что не войдет, [а что] можно будет использовать позже. И я думаю, что мы выпустим новый альбом MOONSPELL в первом полугодии 2026 года».



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КомментарииСкрыть/показать 2 )

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7 июл 2025
WahrandPhain
Всё верно, только опомнился он поздновато: писать заканчивать надо было уже после иррелиджус. А так, как правильно сказал Богдан Титомир - лучше ничего не сделать, чем делать хуету.

. Лично мне не понравился [альбом METALLICA «72 Seasons»]

блядь ну хоть кто-то из знаменитостей не ссыт говорить правду, и его оправдание про особенный, не особенный альбом было не нужно.
7 июл 2025
u
ufx
Я так и думал , что высказывание о смысле создания новой музыки будет адресовано именно Ларсу. 

















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