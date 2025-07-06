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*Бывший гитарист MASTODON: «Я был в дерьмовой группе с ужасны... 102
*Видео с прощального выступления BLACK SABBATH 50
*Первое фото нового состава BLACK SABBATH 48
*Гитарист BLACK SABBATH: «OZZY обещает, что сможет четыре» 46
*OZZY OSBOURNE: «Это мой последний выход на бис» 33
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Black Sabbath

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Вокалист LIMP BIZKIT исполнил хит BLACK SABBATH



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Fred Durst в рамках прощального шоу BLACK SABBATH представил видео на собственное прочтение композиции Changes — видео доступно ниже.




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6 июл 2025
Вашингтон Ирвинг
Единственные, кто достоин занять освободившееся место Black Sabbath на металлическом олимпе, это Limp Bizkit. 

















просмотров: 254





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