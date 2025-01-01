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*Бывший гитарист MASTODON: «Я был в дерьмовой группе с ужасны... 103
*Видео с прощального выступления BLACK SABBATH 55
*Первое фото нового состава BLACK SABBATH 48
*Гитарист BLACK SABBATH: «OZZY обещает, что сможет четыре» 46
*OZZY OSBOURNE: «Это мой последний выход на бис» 33
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*Бывший гитарист MASTODON: «Я был в дерьмовой группе с ужасны... 103
*Видео с прощального выступления BLACK SABBATH 55
*Первое фото нового состава BLACK SABBATH 48
*Гитарист BLACK SABBATH: «OZZY обещает, что сможет четыре» 46
*OZZY OSBOURNE: «Это мой последний выход на бис» 33
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Lamb of God

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20 май 2025 : 		 Бывший барабанщик LAMB OF GOD: «Не думаю, что когда-то вернусь»

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21 дек 2024 : 		 Басист LAMB OF GOD: «Пришел момент подумать о новой музыке»

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Группа LAMB OF GOD выступила на финальном шоу BLACK SABBATH



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Профессиональное виде полного выступления группы LAMB OF GOD в рамках прощального шоу BLACK SABBATH, состоявшегося пятого июля на Villa Park, доступно для просмотра ниже:

Laid to Rest
Redneck
Children of the Grave (Black Sabbath cover)




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