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Группа LAMB OF GOD выступила на финальном шоу BLACK SABBATH



Профессиональное виде полного выступления группы LAMB OF GOD в рамках прощального шоу BLACK SABBATH, состоявшегося пятого июля на Villa Park, доступно для просмотра ниже:



Laid to Rest

Redneck

Children of the Grave (Black Sabbath cover)







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