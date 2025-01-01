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Группа MASTODON выступила на финальном шоу BLACK SABBATH



Профессиональное видео полного выступления группы MASTODON в рамках прощального шоу BLACK SABBATH, состоявшегося пятого июля на Villa Park, доступно для просмотра ниже:







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