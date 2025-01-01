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*Бывший гитарист MASTODON: «Я был в дерьмовой группе с ужасны... 103
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*Бывший гитарист MASTODON: «Я был в дерьмовой группе с ужасны... 103
*Видео с прощального выступления BLACK SABBATH 55
*Первое фото нового состава BLACK SABBATH 48
*Гитарист BLACK SABBATH: «OZZY обещает, что сможет четыре» 46
*OZZY OSBOURNE: «Это мой последний выход на бис» 33
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Mastodon

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Группа MASTODON выступила на финальном шоу BLACK SABBATH



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Профессиональное видео полного выступления группы MASTODON в рамках прощального шоу BLACK SABBATH, состоявшегося пятого июля на Villa Park, доступно для просмотра ниже:




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