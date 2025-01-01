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Группа RIVAL SONS выступила на финальном шоу BLACK SABBATH



Профессиональное видео полного выступления RIVAL SONS в рамках финального шоу BLACK SABBATH Back To The Beginning, доступно для просмотра ниже:



Do Your Worst

Electric Funeral (Black Sabbath cover)

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