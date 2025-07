сегодня



Группа ALICE IN CHAINS выступила на финальном шоу BLACK SABBATH



Профессиональное виде полного выступления группы ALICE IN CHAINS в рамках прощального шоу BLACK SABBATH, состоявшегося пятого июля на Villa Park, доступно для просмотра ниже:



Man in the Box

Would?

Fairies Wear Boots (Black Sabbath cover) (Live debut by Alice in Chains)







