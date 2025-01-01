7 июл 2025



SULLY ERNA о финальном шоу OZZY OSBOURNE



SULLY ERNA поделился несколькими фотографиями с OZZY OSBOURNE и написал в своем аккаунте:



«Дорогие @ozzyosbourne & @sharonosbourne, сложно поверить, что этот момент все таки настал. Когда еще один герой моего детства совершил свой последний поклон.



Для всех, кто не знает, эти два невероятных человека навсегда изменили мою жизнь и траекторию жизни моей группы, когда в 1999 году они приняли решение взять молодую группу GODSMACK в тур с Ozzfest. Затем, позже в том же году, когда нас попросили поддержать BLACK SABBATH, гастролирующих по всему миру и завоевывающих все большую и большую популярность благодаря фанатской базе Ozzy. И потом было третье выступление на Ozzfest 2000!



Спасибо, что дали нам эту возможность и навсегда изменили наши жизни. За то, что помогли нам найти свой собственный путь в музыке. Как и многие другие артисты, я люблю вас за то, что вы стали главной частью моей рок-н-ролльной семьи и воспоминаний.



Трудно поверить, что мы больше не увидим вас на сцене, но какой невероятный путь вы прошли ВДВОЕМ. Тебя, Ozzy, за то, что ты был настоящим металлическим воином, которым ты был для всех нас всю нашу жизнь. Каждый вечер на сцене ты бесстрашно и беззастенчиво стоял во весь рост, завораживал и командовал десятками тысяч людей. И тебя, Sharon, потому что мы все знаем, что именно ты была вдохновителем, опорой и тем «клеем», который удерживал Ozzy вместе все эти годы, поддерживая его здоровье, мотивацию и сосредоточенность, чтобы он смог подарить нам столько десятилетий совершенно невероятной музыки и выступлений, сколько он подарил.



Я смиренно осознаю, что я всего лишь крошечная песчинка рядом с каждым артистом и фанатом в мире, который восхищается и любит тебя, Ozzy, и скольких людей ты глубоко тронул своей музыкой и преданностью. Но я так горд и польщен тем, что являюсь этой песчинкой, связанной с горой, которой ты являешься!



С любовью и уважением, да здравствует Принц тьмы!»











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