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*Новое видео AMORPHIS 61
*Гитарист BLACK SABBATH: «OZZY обещает, что сможет четыре» 46
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Black Sabbath

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Стрим финального шоу BLACK SABBATH посмотрели более пяти миллионов



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По сообщению Guardian, стрим финального шоу BLACK SABBATH пятого июля посмотрели более пяти миллионов человек по всему миру. Стоимость билетов составляла $29.99 (с доступом на 48 часов) или $64.98 за стрим и футболку.

Кроме того, сообщается, что все вырученные от шоу средства будут направлены в три местные благотворительные организации:

Одним из бенефициаров станет благотворительная организация Birmingham Children's Hospital - дело, которое и ранее поддерживали Sharon и Ozzy.

«Мы узнали об этом, как и остальные, когда было объявлено о концерте... Это было просто восхитительно», — говорит Шиба Али, менеджер по сбору средств в благотворительной организации.

Еще одним бенефициаром станет «Cure Parkinson's», корая близка сердцам Sharon и Ozzy Osbourne, поскольку певец был вынужден прекратить гастроли из-за болезни и травм позвоночника. О том, что у него диагностировали болезнь, он узнал в январе 2020 года.

Директор по сбору средств и маркетингу благотворительной организации Энди Саймонс сказал, что они «на седьмом небе от счастья» и «очень благодарны».

Детский хоспис «Acorns» стал последней благотворительной организацией, которая получит помощь. Его штаб-квартира находится в Бирмингеме, а также хосписы в Уолсолле и Вустере, где ежегодно оказывают помощь от 800 до 900 детям.

«Это позволит нам оказывать помощь большему количеству детей и семей», — сказал Тревор Джонсон, генеральный директор Acorns, добавив, что за последние два года спрос на услуги вырос более чем в два раза.






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