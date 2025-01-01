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*Бывший гитарист MASTODON: «Я был в дерьмовой группе с ужасны... 107
*Видео с прощального выступления BLACK SABBATH 61
*Первое фото нового состава BLACK SABBATH 49
*Гитарист BLACK SABBATH: «OZZY обещает, что сможет четыре» 46
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Slayer

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Видео полного выступления SLAYER



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Видео полного выступления SLAYER, которое состоялось шестого июля в Finsbury Park, London, доступно для просмотра ниже. На разогреве выступали AMON AMARTH, ANTHRAX, MASTODON и HATEBREED:

01. South Of Heaven
02. Repentless
03. Disciple
04. Die By The Sword
05. Jihad
06. War Ensemble
07. Chemical Warfare
08. Reborn
09. Mandatory Suicide
10. Born Of Fire
11. Dead Skin Mask
12. Spirit In Black
13. Hate Worldwide
14. Seasons In The Abyss
15. Hell Awaits
16. 213
17. Wicked World (BLACK SABBATH cover)
18. Postmortem (followed by "Wicked World" reprise)
19. Raining Blood
20. Angel Of Death




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