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*Бывший гитарист MASTODON: «Я был в дерьмовой группе с ужасны... 106
*Видео с прощального выступления BLACK SABBATH 61
*Первое фото нового состава BLACK SABBATH 48
*Гитарист BLACK SABBATH: «OZZY обещает, что сможет четыре» 46
*OZZY OSBOURNE: «Это мой последний выход на бис» 33
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Lamb of God

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7 июл 2025 : 		 Вокалист LAMB OF GOD о выступлении на финальном шоу BLACK SABBATH

7 июл 2025 : 		 Группа LAMB OF GOD выступила на финальном шоу BLACK SABBATH

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|||| 7 июл 2025

Вокалист LAMB OF GOD о выступлении на финальном шоу BLACK SABBATH



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RANDY BLYTHE опубликовал следующее сообщение:

«У меня нет слов, чтобы объяснить, что я чувствовал, просто находясь на вчерашнем финальном концерте BLACK SABBATH, а тем более выступая на нем. Я все еще пытаюсь это осознать — это какое-то безумие.

Я играю в своей группе уже 30 лет, и за это время я отыграл много, очень много концертов. Но переполняющая энергия на этом шоу — в зале, за кулисами и на сцене (потому что я был во всех трех местах в разное время) — это то, чего я никогда не чувствовал раньше, и я знаю, что никогда не почувствую снова. Это было что-то ДРУГОЕ, что-то очень, очень особенное.

Если вы играете в хэви-металл группе или являетесь поклонником любой хэви-металл музыки, то знайте, что ваши корни лежат в Бирмингеме, начиная с 1968 года, когда четверо англичан из рабочего класса по имени Ozzy Osbourne, Tony Iommi, Geezer Butler, & Bill Ward создали ЭТО. НА ВЕКА. Для тех из нас, кто занимается этой музыкой, никогда не будет другого шанса сыграть с оригинальными создателями. Это было ОНО... и это было потрясающе.

Если вы были в зале, то должны знать, что каждый участник группы, с которым я разговаривал — от MASTODON, открывавших шоу, до METALLICA, выступавших прямо перед Ozzy — нервничал перед выходом на сцену... И я имею в виду КАЖДОГО (Бог свидетель, я тоже.) Это знак нашего уважения к тем парням, которые создали эту музыку, потому что мы все так себя чувствовали. Мы хотели отдать им честь, проявить уважение, поблагодарить их за эту отвязную жизнь, которую они нам подарили, и отдать должное их песням — все мы путешествуем по миру и играем эту музыку благодаря тому, что начали эти четверо парней. А увидеть, как эти четыре человека в последний раз исполняют четыре песни... это было потрясающе.

Так что спасибо BLACK SABBATH, спасибо Бирмингему и спасибо всем фанатам, которые пришли вчера, чтобы помочь нам достойно проводить SABBATH. Кроме того, вчера мы собрали много денег для 3 различных благотворительных организаций — Cure Parkinson's, Birmingham Children's Hospital и Acorn Children's Hospice. Ни одна из групп не взяла ни копейки за этот концерт — черт, никто из нас даже не имел список приглашенных! Я так счастлив, что стал свидетелем этого, и безмерно благодарен за то, что меня попросили принять в нем участие. Просто невероятный день...»




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