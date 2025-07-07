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Умер оригинальный басист ANGEL WITCH



Кевин Риддлс, основатель ANGEL WITCH, TYTAN и BAPHOMET, скончался четвертого июля в возрасте 68 лет от рака. Kevin Heybourne подтвердил эту информацию:



«С глубокой скорбью я вынужден сообщить, что Кевин Риддлс, наш оригинальный басист, скончался в пятницу, 4 июля 2025 года.



Кевин был отличным парнем, и мы оставались друзьями до самого конца, его будет очень не хватать. Наши соболезнования его жене Джули. Покойся с миром, Кев».



На странице BAPHOMET Риддлса в Facebook также появилось сообщение о его смерти.



«С глубокой скорбью мы вынуждены сообщить всем вам о кончине единственного и неповторимого Кевина Риддлса, оригинального участника и басиста ANGEL WITCH. Мы все совершенно опустошены.



Кевин »Кев" Риддлс мирно скончался в больнице рано утром в пятницу, 4 июля 2025 года. Он был настоящей легендой в прямом смысле этого слова, человеком с яркой индивидуальностью, невероятным и преданным музыкантом, а также очень хорошим и замечательным мужчиной.



Покойся с миром, здоровяк».















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