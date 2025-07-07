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Angel Witch

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Умер оригинальный басист ANGEL WITCH



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Кевин Риддлс, основатель ANGEL WITCH, TYTAN и BAPHOMET, скончался четвертого июля в возрасте 68 лет от рака. Kevin Heybourne подтвердил эту информацию:

«С глубокой скорбью я вынужден сообщить, что Кевин Риддлс, наш оригинальный басист, скончался в пятницу, 4 июля 2025 года.

Кевин был отличным парнем, и мы оставались друзьями до самого конца, его будет очень не хватать. Наши соболезнования его жене Джули. Покойся с миром, Кев».

На странице BAPHOMET Риддлса в Facebook также появилось сообщение о его смерти.

«С глубокой скорбью мы вынуждены сообщить всем вам о кончине единственного и неповторимого Кевина Риддлса, оригинального участника и басиста ANGEL WITCH. Мы все совершенно опустошены.

Кевин »Кев" Риддлс мирно скончался в больнице рано утром в пятницу, 4 июля 2025 года. Он был настоящей легендой в прямом смысле этого слова, человеком с яркой индивидуальностью, невероятным и преданным музыкантом, а также очень хорошим и замечательным мужчиной.

Покойся с миром, здоровяк».








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7 июл 2025
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antoner
Поколение nwohbhm тоже уходит.R.I.P. 

















просмотров: 166





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