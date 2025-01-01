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ALDO NOVA упал на лестнице



ALDO NOVA вынужден отменить ранее анонсированные концерты из-за недавнего падения:



«Здравствуйте, меня зовут Sylvia Bechard, я жена Aldo Nova. В результате неудачного падения с лестницы Aldo получил перелом шейного отдела позвоночника на уровне C1, что является серьезной травмой. К счастью, ему не требуется операция на позвоночнике, но ему придется носить специальный шейный бандаж до года, в зависимости от динамики. Я буду регулярно сообщать вам последние новости. Спасибо всем»











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