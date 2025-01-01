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*Бывший гитарист MASTODON: «Я был в дерьмовой группе с ужасны... 106
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*Бывший гитарист MASTODON: «Я был в дерьмовой группе с ужасны... 106
*Видео с прощального выступления BLACK SABBATH 61
*Первое фото нового состава BLACK SABBATH 48
*Гитарист BLACK SABBATH: «OZZY обещает, что сможет четыре» 46
*OZZY OSBOURNE: «Это мой последний выход на бис» 33
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Aldo Nova

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7 июл 2025 : 		 ALDO NOVA упал на лестнице

12 май 2024 : 		 Видео с выступления ALDO NOVA

29 июл 2023 : 		 ALDO NOVA отыграли первое за 32 года шоу

4 фев 2023 : 		 Новое видео ALDO NOVA

20 апр 2022 : 		 Новый альбом ALDO NOVA доступен для прослушивания

7 апр 2022 : 		 Фрагмент нового релиза ALDO NOVA

4 апр 2022 : 		 Новый ЕР ALDO NOVA доступен для прослушивания

1 апр 2022 : 		 Трейлер нового ЕР ALDO NOVA

23 мар 2022 : 		 Новое видео ALDO NOVA

7 фев 2022 : 		 Новое видео ALDO NOVA

28 янв 2022 : 		 Новая песня ALDO NOVA

18 ноя 2021 : 		 Новая музыка ALDO NOVA выйдет в 2022 году

21 апр 2021 : 		 PAUL RODGERS и ALDO NOVA исполняют FREE

3 мар 2021 : 		 Новое видео ALDO NOVA

25 дек 2020 : 		 Новое видео ALDO NOVA

17 ноя 2020 : 		 ALDO NOVA собрали новый состав

30 окт 2020 : 		 Домашнее видео от ALDO NOVA

22 окт 2020 : 		 Новый сингл ALDO NOVA

19 окт 2020 : 		 Карантинное видео ALDO NOVA

16 сен 2020 : 		 ALDO NOVA: «Будем выпускать по две песни в месяц»

27 июл 2020 : 		 Новое видео ALDO NOVA

28 апр 2020 : 		 Карантинное видео от ALDO NOVA

14 окт 2018 : 		 ALDO NOVA работал над оперой восемь лет

24 авг 2018 : 		 ALDO NOVA выпускает новый альбом
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|||| сегодня

ALDO NOVA упал на лестнице



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ALDO NOVA вынужден отменить ранее анонсированные концерты из-за недавнего падения:

«Здравствуйте, меня зовут Sylvia Bechard, я жена Aldo Nova. В результате неудачного падения с лестницы Aldo получил перелом шейного отдела позвоночника на уровне C1, что является серьезной травмой. К счастью, ему не требуется операция на позвоночнике, но ему придется носить специальный шейный бандаж до года, в зависимости от динамики. Я буду регулярно сообщать вам последние новости. Спасибо всем»






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