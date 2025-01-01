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Новости
*Бывший гитарист MASTODON: «Я был в дерьмовой группе с ужасны... 106
*Видео с прощального выступления BLACK SABBATH 61
*Первое фото нового состава BLACK SABBATH 48
*Гитарист BLACK SABBATH: «OZZY обещает, что сможет четыре» 46
*OZZY OSBOURNE: «Это мой последний выход на бис» 33
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*Бывший гитарист MASTODON: «Я был в дерьмовой группе с ужасны... 106
*Видео с прощального выступления BLACK SABBATH 61
*Первое фото нового состава BLACK SABBATH 48
*Гитарист BLACK SABBATH: «OZZY обещает, что сможет четыре» 46
*OZZY OSBOURNE: «Это мой последний выход на бис» 33
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Scorpions

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7 июл 2025 : 		 Первый трейлер фильма о SCORPIONS

4 июл 2025 : 		 SCORPIONS запишут концерт

29 июн 2025 : 		 Объявлены актёры фильма о SCORPIONS

26 июн 2025 : 		 SCORPIONS отметят юбилей новым сборником

8 июн 2025 : 		 Концертное видео SCORPIONS

7 июн 2025 : 		 MIKKEY DEE: «Я хотел вернуть рок в SCORPIONS!»

24 май 2025 : 		 Концертное видео SCORPIONS

5 май 2025 : 		 SCORPIONS продолжают отменять концерты

30 апр 2025 : 		 SCORPIONS не думают о новом материале

12 апр 2025 : 		 Вокалист SCORPIONS о новом фильме

2 апр 2025 : 		 Концертное видео SCORPIONS

20 мар 2025 : 		 Концертное видео SCORPIONS

18 мар 2025 : 		 Сын MIKKEY DEE выступил со SCORPIONS

21 фев 2025 : 		 SCORPIONS опять хотят в студию

14 фев 2025 : 		 Фильм о SCORPIONS начнут снимать весной

3 фев 2025 : 		 Концертное видео SCORPIONS

20 янв 2025 : 		 Концертное видео SCORPIONS

7 янв 2025 : 		 Концертное видео SCORPIONS

23 дек 2024 : 		 Концертное видео SCORPIONS

9 дек 2024 : 		 Концертное видео SCORPIONS

6 дек 2024 : 		 SCORPIONS дают совет молодым

28 окт 2024 : 		 MIKKEY DEE о пребывании в SCORPIONS

25 окт 2024 : 		 SCORPIONS отметят 60-лет дома

15 окт 2024 : 		 Видео полного выступления SCORPIONS 1985 года

8 окт 2024 : 		 Видео полного выступления SCORPIONS

16 сен 2024 : 		 Видео полного выступления SCORPIONS 1996 года
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|||| сегодня

Первый трейлер фильма о SCORPIONS



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SCORPIONS опубликовали первый трейлер к фильму "Wind Of Change"




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