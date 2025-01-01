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*Бывший гитарист MASTODON: «Я был в дерьмовой группе с ужасны... 107
*Видео с прощального выступления BLACK SABBATH 61
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*Бывший гитарист MASTODON: «Я был в дерьмовой группе с ужасны... 107
*Видео с прощального выступления BLACK SABBATH 61
*Первое фото нового состава BLACK SABBATH 49
*Гитарист BLACK SABBATH: «OZZY обещает, что сможет четыре» 46
*OZZY OSBOURNE: «Это мой последний выход на бис» 33
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Lorna Shore

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8 июл 2025 : 		 Видео полного выступления LORNA SHORE

25 июн 2025 : 		 Новое видео LORNA SHORE

24 июн 2025 : 		 Профессиональное видео полного выступления LORNA SHORE

16 май 2025 : 		 Новое видео LORNA SHORE

16 мар 2024 : 		 Демонстрационное видео от LORNA SHORE

29 сен 2023 : 		 Новое видео LORNA SHORE

4 авг 2023 : 		 Новое видео LORNA SHORE

14 окт 2022 : 		 Новое видео LORNA SHORE

30 сен 2022 : 		 Новое видео LORNA SHORE

19 сен 2022 : 		 Новое видео LORNA SHORE

28 июл 2022 : 		 Новое видео LORNA SHORE

26 июн 2022 : 		 Новое видео LORNA SHORE

16 май 2022 : 		 Новое видео LORNA SHORE

10 дек 2021 : 		 Новый альбом LORNA SHORE выйдет в 2022 году

19 авг 2021 : 		 Новое видео LORNA SHORE

12 июн 2021 : 		 Новое видео LORNA SHORE

19 апр 2021 : 		 Обучающее видео от LORNA SHORE

20 фев 2021 : 		 Инструментальные версии от LORNA SHORE

26 ноя 2020 : 		 Обучающее видео от LORNA SHORE

2 фев 2020 : 		 Новое видео LORNA SHORE

8 дек 2019 : 		 Новое видео LORNA SHORE

11 ноя 2019 : 		 Новое видео LORNA SHORE

17 окт 2019 : 		 LORNA SHORE на Century Media Records
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|||| сегодня

Видео полного выступления LORNA SHORE



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Профессиональное видео полного выступления LORNA SHORE, состоявшегося в рамках Tuska Festival 2025, доступно для просмотра ниже.




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