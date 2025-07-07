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*Видео с прощального выступления BLACK SABBATH 61
*Первое фото нового состава BLACK SABBATH 48
*Гитарист BLACK SABBATH: «OZZY обещает, что сможет четыре» 46
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Pearl Jam

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|||| 7 июл 2025

PEARL JAM покинул барабанщик



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MATT CAMERON после 27 лет покидает состав PEARL JAM:

«После 27 фантастических лет я сделал последние несколько шагов за барабанной стойкой в составе Pearl Jam. Огромная любовь и уважение по отношению к Jeff, Ed, Mike и Stone за то, что пригласили меня в группу в 1998 году и предоставили возможность всей моей жизни, наполненной дружбой, артистизмом, трудностями и смехом. Я бесконечно благодарен команде, сотрудникам и поклонникам по всему миру. Это было невероятное путешествие. Дальше будет больше. Я благодарю вас всех от всего сердца.

Мир и любовь, Matt Cameron».

Pearl Jam: «От одного из наших первых музыкальных героев в группах Skinyard и могущественных Soundgarden до участия в наших первых демо-записях в 1990 году, Matt Cameron был уникальным и настоящим источником энергии как музыкант и барабанщик.

Он был движущей силой последних 27 лет концертных выступлений и студийных записей Pearl Jam. Это была очень важная глава для нашей группы, и мы желаем ему всего наилучшего. Его будет очень не хватать, и он навсегда останется нашим другом в искусстве и музыке.

Мы любим тебя, Matt!»



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7 июл 2025
Kliops144
62 года, так-то. Задумался, что-ли, после прощального концерта БС. 

















просмотров: 258





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