7 июл 2025



PEARL JAM покинул барабанщик



MATT CAMERON после 27 лет покидает состав PEARL JAM:



«После 27 фантастических лет я сделал последние несколько шагов за барабанной стойкой в составе Pearl Jam. Огромная любовь и уважение по отношению к Jeff, Ed, Mike и Stone за то, что пригласили меня в группу в 1998 году и предоставили возможность всей моей жизни, наполненной дружбой, артистизмом, трудностями и смехом. Я бесконечно благодарен команде, сотрудникам и поклонникам по всему миру. Это было невероятное путешествие. Дальше будет больше. Я благодарю вас всех от всего сердца.



Мир и любовь, Matt Cameron».



Pearl Jam: «От одного из наших первых музыкальных героев в группах Skinyard и могущественных Soundgarden до участия в наших первых демо-записях в 1990 году, Matt Cameron был уникальным и настоящим источником энергии как музыкант и барабанщик.



Он был движущей силой последних 27 лет концертных выступлений и студийных записей Pearl Jam. Это была очень важная глава для нашей группы, и мы желаем ему всего наилучшего. Его будет очень не хватать, и он навсегда останется нашим другом в искусстве и музыке.



Мы любим тебя, Matt!» http://www.pearljam.com





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