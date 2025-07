сегодня



Альбомы AEROSMITH выйдут в формате mini-LP в Японии



Universal Music Japan сообщили о том, что выпустят 20 альбомов AEROSMITH в формате mini-LP. Релиз альбомов будет разделен на четыре этапа: первая волна запланирована на тридцатое июля, когда будут выпущены первые семь альбомов. Во вторую волну войдет четыре альбома, ранее выпущенных на Geffen Records, в третью войдут альбомы, выпущенные вновь на Columbia и в четвертой волне ожидается выход концертных записей коллективов. Обещается, что каждый релиз будет снабжен бонус-треками и выйдет на SHM-CD. Бонуса первой волны:



Aerosmith (1973)



“Movin’ Out” (Alternate Version)

“Write Me A Letter” (Live Version)

“Walkin’ The Dog” (Live Radio Broadcast, WKRQ Cincinnati, 1971)



Get Your Wings (1974)



“Lord Of The Thighs” (Live, Texxas Jam ’78)

“Rattlesnake Shake” (Live Radio Broadcast, WKRQ, 1971)

“Major Barbara” (Recorded in Boston, 1971)



Toys In The Attic (1975)



“Helter Skelter” (Recorded at Great Northern Studios, 1975)

“Big Ten Inch Record” (Live, Texxas Jam ’78)

“Adam’s Apple” (Live, 1977)



Rocks (1976)



“Last Child” (Remix)

“All Your Love”

“Kings And Queens” (Live, Boston Music Hall, March 28, 1978)



Draw The Line (1977)



“Krawhitham”

“I Wanna Know Why” (Live, Texxas Jam ’78)

“Draw The Line” (Remix)



Night In The Ruts (1979)



“I Live In Connecticut” (Rehearsal from 1979)

“Come Together”

“Let It Slide” (Rehearsal from “Cheese Cake” sessions)



Rock In A Hard Place (1982)



“Riff & Roll” (From the Rock In A Hard Place sessions, 1981–1982) http://www.aerosmith.com





