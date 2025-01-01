Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Бывший гитарист MASTODON: «Я был в дерьмовой группе с ужасны... 107
*Видео с прощального выступления BLACK SABBATH 61
*Первое фото нового состава BLACK SABBATH 49
*Гитарист BLACK SABBATH: «OZZY обещает, что сможет четыре» 46
*OZZY OSBOURNE: «Это мой последний выход на бис» 33
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Бывший гитарист MASTODON: «Я был в дерьмовой группе с ужасны... 107
*Видео с прощального выступления BLACK SABBATH 61
*Первое фото нового состава BLACK SABBATH 49
*Гитарист BLACK SABBATH: «OZZY обещает, что сможет четыре» 46
*OZZY OSBOURNE: «Это мой последний выход на бис» 33
[= ||| все новости группы



*

Aerosmith

*



8 июл 2025 : 		 Альбомы AEROSMITH выйдут в формате mini-LP в Японии

2 июл 2025 : 		 JOE PERRY: «Я надеюсь на новое шоу AEROSMITH»

12 апр 2025 : 		 Продюсер AEROSMITH надеется, что они еще смогут

14 янв 2025 : 		 Сборник AEROSMITH вновь в чартах

12 янв 2025 : 		 Басист AEROSMITH: «Мы можем что-то еще сделать, но есть большое "если"»

29 дек 2024 : 		 Видео с выступления AEROSMITH 1997 года

1 дек 2024 : 		 Барабанщик AEROSMITH прикрывает кофейную лавочку

28 окт 2024 : 		 Новые фигурки AEROSMITH

15 окт 2024 : 		 Басист AEROSMITH дебютировал с CLOSE ENEMIES

5 окт 2024 : 		 CHRIS ROBINSON понимает решение AEROSMITH

26 сен 2024 : 		 Басист AEROSMITH работает с новой группой

14 сен 2024 : 		 AEROSMITH отметят юбилей Pump

31 авг 2024 : 		 Басист AEROSMITH: «Над группой не первый раз сгустились тучки»

25 авг 2024 : 		 Басист AEROSMITH: «Мы не знаем, что ждёт нас в будущем, но гастролей в нём не будет»

11 авг 2024 : 		 Последний концерт AEROSMITH в 4К

6 авг 2024 : 		 JOE PERRY не исключает новой музыки от AEROSMITH

3 авг 2024 : 		 AEROSMITH завязывают с концертами

15 июл 2024 : 		 KELLY CLARKSON исполняет AEROSMITH

8 апр 2024 : 		 Лимитированный винил от AEROSMITH

6 апр 2024 : 		 Вышла новая книга про AEROSMITH

4 фев 2024 : 		 Участник RUN-DMC о совместной песне с AEROSMITH: «Мы думали, что это разрушит нашу карьеру»

30 дек 2023 : 		 JOE PERRY надеется, что AEROSMITH продолжат тур

8 дек 2023 : 		 AEROSMITH набрали миллиард

29 сен 2023 : 		 AEROSMITH переносят тур

24 сен 2023 : 		 DESMOND CHILD о своём вкладе в создание песни AEROSMITH "Dude (Looks Like A Lady)"

14 сен 2023 : 		 Видео полного выступления AEROSMITH
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Альбомы AEROSMITH выйдут в формате mini-LP в Японии



zoom
Universal Music Japan сообщили о том, что выпустят 20 альбомов AEROSMITH в формате mini-LP. Релиз альбомов будет разделен на четыре этапа: первая волна запланирована на тридцатое июля, когда будут выпущены первые семь альбомов. Во вторую волну войдет четыре альбома, ранее выпущенных на Geffen Records, в третью войдут альбомы, выпущенные вновь на Columbia и в четвертой волне ожидается выход концертных записей коллективов. Обещается, что каждый релиз будет снабжен бонус-треками и выйдет на SHM-CD. Бонуса первой волны:

Aerosmith (1973)

“Movin’ Out” (Alternate Version)
“Write Me A Letter” (Live Version)
“Walkin’ The Dog” (Live Radio Broadcast, WKRQ Cincinnati, 1971)

Get Your Wings (1974)

“Lord Of The Thighs” (Live, Texxas Jam ’78)
“Rattlesnake Shake” (Live Radio Broadcast, WKRQ, 1971)
“Major Barbara” (Recorded in Boston, 1971)

Toys In The Attic (1975)

“Helter Skelter” (Recorded at Great Northern Studios, 1975)
“Big Ten Inch Record” (Live, Texxas Jam ’78)
“Adam’s Apple” (Live, 1977)

Rocks (1976)

“Last Child” (Remix)
“All Your Love”
“Kings And Queens” (Live, Boston Music Hall, March 28, 1978)

Draw The Line (1977)

“Krawhitham”
“I Wanna Know Why” (Live, Texxas Jam ’78)
“Draw The Line” (Remix)

Night In The Ruts (1979)

“I Live In Connecticut” (Rehearsal from 1979)
“Come Together”
“Let It Slide” (Rehearsal from “Cheese Cake” sessions)

Rock In A Hard Place (1982)

“Riff & Roll” (From the Rock In A Hard Place sessions, 1981–1982)



Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет


















просмотров: 105





|||
=]




[=

 

 

=]











                                                                         





/\\Вверх













Рейтинг@Mail.ru




 


 










 1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом