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Гитарист STRYPER пропускает тур



Гитарист STRYPER Oz Fox не поедет в ближайший тур по Южной Америке:



«В соответствии с недавними медицинскими рекомендациями, Oz Fox было рекомендовано избегать длительных и интенсивных гастролей. При его полной поддержке STRYPER отправятся в турне по Латинской Америке этим летом с гитаристом Howie Simon'ом, который заменял его ранее. Возможно, в будущем он сможет присоединиться к нам для участия в разовых концертах или концертах выходного дня, но более длительные поездки не рекомендуются. Мы ценим ваши молитвы за нашего брата и его медицинскую команду и с нетерпением ждем встречи с вами в июле».











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