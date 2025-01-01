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Барабанщик BAD COMPANY о гитаристе группы



SIMON KIRKE в недавней беседе поговорил о недавно ушедшем из жизни гитаристе Мике Ральфсе:



«У меня смешанные чувства, потому что я любил его, но его жизнь была совсем плоха. Я видел его в прошлом году. Как многие знают, около девяти лет назад он перенес инсульт, в результате которого его парализовало на всю левую сторону. Поэтому он больше не мог играть на гитаре. Последние годы его жизни были мучительными и на это было больно смотреть. Я позвонил ему в день его рождения 31 марта, пару месяцев назад. Он не мог говорить, но я просто сказал ему, что люблю его. И вы не можете сказать ничего больше, чем это.



Би Би Кинг много лет назад сказал замечательную вещь. Он сказал, что когда тебе нравится музыкант, работать с ним гораздо легче, чем с гениями. А я работал с гениями. И Би Би Кинг прав на сто процентов. Мик был отличным гитаристом - не поймите меня неправильно, он был очень, очень хорошим лид-гитаристом, хорошим ритм-гитаристом, писал отличные песни — но прежде всего мне просто нравилось работать с ним. И мы были вместе практически с самого первого дня, в разных составах. Мик всегда был рядом. И [он был] одним из самых веселых парней, которых я когда-либо встречал».







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