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*Бывший гитарист MASTODON: «Я был в дерьмовой группе с ужасны... 107
*Видео с прощального выступления BLACK SABBATH 61
*Первое фото нового состава BLACK SABBATH 49
*Гитарист BLACK SABBATH: «OZZY обещает, что сможет четыре» 46
*OZZY OSBOURNE: «Это мой последний выход на бис» 33
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Bad Company

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8 июл 2025 : 		 Барабанщик BAD COMPANY о гитаристе группы

23 июн 2025 : 		 Умер гитарист BAD COMPANY и MOTT THE HOOPLE

28 апр 2025 : 		 Участники BAD COMPANY о включении в ЗСРнР

28 апр 2025 : 		 BAD COMPANY и SOUNDGARDEN введут в Зал Славы Рок-н-Ролла

26 апр 2025 : 		 Барабанщик BAD COMPANY: «Источник сказал мне, что нас возьмут в ЗСРнР»

9 мар 2025 : 		 Барабанщик BAD COMPANY: «Удивлен, что нас номинировали в ЗСРнР»

21 фев 2025 : 		 Трибьют BAD COMPANY выйдет осенью

3 дек 2023 : 		 SIMON KIRKE не понимает, почему FREE и BAD COMPANY не в ЗСРНР

30 июн 2020 : 		 Нереализованный трек BAD COMPANY с участием Брайана Хоуи

8 май 2020 : 		 Умер бывший вокалист BAD COMPANY

20 фев 2019 : 		 REX BROWN исполняет BAD COMPANY

1 июн 2017 : 		 Видео с текстом от BAD COMPANY

29 апр 2017 : 		 Редкая песня от BAD COMPANY

30 мар 2017 : 		 Переиздания BAD COMPANY выйдут в мае

11 фев 2017 : 		 Новый альбом барабанщика BAD COMPANY доступен для прослушивания

19 ноя 2016 : 		 Барабанщик BAD COMPANY выпускает альбом

7 ноя 2016 : 		 Гитарист BAD COMPANY восстанавливается после приступа

17 окт 2016 : 		 Видео с выступления BAD COMPANY

4 май 2016 : 		 Трейлер концертного релиза BAD COMPANY

6 мар 2016 : 		 Концертный релиз BAD COMPANY выйдет в апреле

25 фев 2015 : 		 Редкие треки выйдут на переизданиях первых альбомов BAD COMPANY

18 июн 2013 : 		 BAD COMPANY в The Tonight Show With Jay Leno

16 июн 2011 : 		 Концертный релиз BAD COMPANY выйдет в июне

9 фев 2011 : 		 PAUL RODGERS о Гэри Муре

24 сен 2010 : 		 BAD COMPANY прощаются?

11 фев 2010 : 		 Новая концертная запись BAD COMPANY доступна для скачивания
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Барабанщик BAD COMPANY о гитаристе группы



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SIMON KIRKE в недавней беседе поговорил о недавно ушедшем из жизни гитаристе Мике Ральфсе:

«У меня смешанные чувства, потому что я любил его, но его жизнь была совсем плоха. Я видел его в прошлом году. Как многие знают, около девяти лет назад он перенес инсульт, в результате которого его парализовало на всю левую сторону. Поэтому он больше не мог играть на гитаре. Последние годы его жизни были мучительными и на это было больно смотреть. Я позвонил ему в день его рождения 31 марта, пару месяцев назад. Он не мог говорить, но я просто сказал ему, что люблю его. И вы не можете сказать ничего больше, чем это.

Би Би Кинг много лет назад сказал замечательную вещь. Он сказал, что когда тебе нравится музыкант, работать с ним гораздо легче, чем с гениями. А я работал с гениями. И Би Би Кинг прав на сто процентов. Мик был отличным гитаристом - не поймите меня неправильно, он был очень, очень хорошим лид-гитаристом, хорошим ритм-гитаристом, писал отличные песни — но прежде всего мне просто нравилось работать с ним. И мы были вместе практически с самого первого дня, в разных составах. Мик всегда был рядом. И [он был] одним из самых веселых парней, которых я когда-либо встречал».




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