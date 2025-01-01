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*Первое фото нового состава BLACK SABBATH 49
*Гитарист BLACK SABBATH: «OZZY обещает, что сможет четыре» 46
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Femme Fatale

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Вокалистка FEMME FATALE о новом сингле



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LORRAINE LEWIS в недавнем интервью рассказала о новом сингле "Living Like There's No Tomorrow":

«Эта песня просто дополняет, объясняет и передает то, в каком состоянии я нахожусь, что я делаю, что я чувствую. И я хочу, чтобы она была зажигательной, потому что это летняя песня с хорошим настроением. Мне хотелось выйти с чем-то взрывным.

Я так рада работать со Steve Brown. Он потрясающий. Мне просто приятно. Чувствуешь, что тебе нужно ехать с опущенным верхом и все такое, встречаться с друзьями и Bartles & Jaymes, хотя что там пьют? Я не знаю, есть ли такие напитки сейчас, но это песня для вечеринок, и она поднимает настроение. И видео действительно усиливает и выражает мои чувства. Прыжок из самолета - он должен был произойти. Я давно хотела это сделать. И, да, я была чертовски счастлива это сделать. Да, это было потрясающе. Я готова повторить. Я обязательно это сделаю... Я считаю, что все должны попробовать. Это было так волнительно. Я в полном восторге.

Скажу сразу — я не употребляю ни наркотики, ни кокаин. Однако в свое время, в колледже, определенно употребляла, и ощущения были именно такими. Я чувствовала себя так, будто кайфую, будто все мое тело наэлектризовано, примерно полтора часа после того, как все прошло. Это было так здорово. И я почти забыла, как прыгнула, потому что когда ты делаешь подобное, то находишься на таком кайфе, а потом переходишь к следующему занятию. И я забыла об этом, пока они не сделали трейлер — Cleopatra сняла трейлер для клипа, и я такая: "О, черт, это же я. Это я. [Смеется]».




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