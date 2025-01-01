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RICK WAKEMAN переносит тур



Представитель RICK WAKEMAN опубликовал следующее сообщение:



«С большим сожалением Rick Wakeman вынужден отложить июльский тур «Strictly Wakeman» по США вместе с Hayley Sanderson, поскольку врачи рекомендовали ему в этом месяце пройти операцию, чтобы исправить текущие проблемы со здоровьем.



Пожалуйста, сохраняйте свои билеты, так как они будут действительны на все перенесенные даты". Когда появится дополнительная информация о концертах, владельцы билетов будут проинформированы. Тур по Великобритании с English Rock Ensemble в октябре и другие текущие обязательства не пострадают»







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