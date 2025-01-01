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*Бывший гитарист MASTODON: «Я был в дерьмовой группе с ужасны... 107
*Видео с прощального выступления BLACK SABBATH 61
*Первое фото нового состава BLACK SABBATH 49
*Гитарист BLACK SABBATH: «OZZY обещает, что сможет четыре» 46
*OZZY OSBOURNE: «Это мой последний выход на бис» 33
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Rick Wakeman

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8 июл 2025 : 		 RICK WAKEMAN переносит тур

10 сен 2024 : 		 Альбом RICK WAKEMAN & GORDON GILTRAP выйдет на виниле

23 янв 2024 : 		 RICK WAKEMAN анонсировал финальные гастроли

19 сен 2023 : 		 Вышел бокс-сет RICK WAKEMAN

23 янв 2023 : 		 RICK WAKEMAN выпустит альбом зимой

16 июн 2021 : 		 RICK WAKEMAN награждён орденом Британской Империи

17 дек 2020 : 		 Вышло переиздание RICK WAKEMAN

28 июл 2020 : 		 RICK WAKEMAN представил новый трек

19 фев 2020 : 		 RICK WAKEMAN выпустит альбом весной

15 янв 2020 : 		 RICK WAKEMAN начал запись альбома

21 окт 2019 : 		 RICK WAKEMAN выпускает бокс-сет

15 апр 2016 : 		 Сборник RICK WAKEMAN выйдет в апреле

26 фев 2016 : 		 RICK WAKEMAN перезапишет классику

13 ноя 2015 : 		 ALICE COOPER присоединится к RICK'у WAKEMAN'у

16 янв 2015 : 		 RICK WAKEMAN в Vivaldi Metal Project
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|||| сегодня

RICK WAKEMAN переносит тур



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Представитель RICK WAKEMAN опубликовал следующее сообщение:

«С большим сожалением Rick Wakeman вынужден отложить июльский тур «Strictly Wakeman» по США вместе с Hayley Sanderson, поскольку врачи рекомендовали ему в этом месяце пройти операцию, чтобы исправить текущие проблемы со здоровьем.

Пожалуйста, сохраняйте свои билеты, так как они будут действительны на все перенесенные даты". Когда появится дополнительная информация о концертах, владельцы билетов будут проинформированы. Тур по Великобритании с English Rock Ensemble в октябре и другие текущие обязательства не пострадают»




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