Видео с юбилейного концерта SCORPIONS



Пятого июля группа SCORPIONS отметила 60-летие творческой деятельности выступлением в родном Ганновере:



Coming Home

Gas in the Tank

Make It Real

The Zoo

Coast to Coast

Top of the Bill / Steamrock Fever / Speedy's Coming / Catch Your Train

Bad Boys Running Wild

Delicate Dance

Send Me an Angel

Wind of Change

Loving You Sunday Morning

I'm Leaving You

New Vision

Tease Me Please Me

Big City Nights

Still Loving You



Encore:

Blackout

Rock You Like a Hurricane http://www.the-scorpions.com















