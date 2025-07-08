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DORO в новом видео FEUERSCHWANZ



Valhalla (feat. Doro), новое видео FEUERSCHWANZ, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома Knightclub, релиз которого намечен на 22 августа.







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