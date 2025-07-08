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*Бывший гитарист MASTODON: «Я был в дерьмовой группе с ужасны... 107
*Видео с прощального выступления BLACK SABBATH 61
*Первое фото нового состава BLACK SABBATH 49
*Гитарист BLACK SABBATH: «OZZY обещает, что сможет четыре» 46
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Feuerschwanz

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2 янв 2022 : 		 Новое видео FEUERSCHWANZ
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DORO в новом видео FEUERSCHWANZ



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Valhalla (feat. Doro), новое видео FEUERSCHWANZ, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома Knightclub, релиз которого намечен на 22 августа.




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8 июл 2025
gravitgroove
какая же какаха!
8 июл 2025
m
michael777
Хорошая банда. По принципу "два притопа, три прихлопа"делают вполне себе годные боевички. 

















просмотров: 295





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