Новое видео JUSTICE FOR THE DAMNED



Clawing Wounds feat. Taylor Barber of Left To Suffer, новое видео JUSTICE FOR THE DAMNED, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома 'Stay Relentless', релиз которого намечен на 15 августа на Greyscale Records







