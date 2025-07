сегодня



Профессиональное видео с выступления METALLICA



Профессиональное видео с выступления METALLICA, которое состоялось 22 июня на Levi's Stadium, Santa Clara, CA, доступно для просмотра ниже:



Whiplash

For Whom the Bell Tolls

Ride the Lightning

The Memory Remains (with extended band outro)

Lux Æterna

Screaming Suicide

Kirk and Rob Doodle (Dionne Warwick's “Do You Know the Way to San Jose” and Dead Kennedys' “California Über Alles”)

Welcome Home (Sanitarium)

Wherever I May Roam

The Call of Ktulu (Dedicated to Cliff Burton)

The Unforgiven

Whiskey in the Jar ([traditional] cover) (preceded by Lars & Rob jam)

Blackened

Moth Into Flame (false start)

One

