Новое видео SUBLIME EYES



“Pray For Death”, новое видео SUBLIME EYES, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома IV: The Serpent’s Coil, релиз которого намечен на пятое сентября на Wormholedeath:



Venomous Curse

Inferno Begins (feat Kjetil D. Pedersen of In Vain)

Wrath From The Sky (feat Hallgeir Skretting Enoksen of Purified In Blood)

Pray For Death

Echoes

Emperor’s Mountain

Serpent’s Coil (feat Hallgeir Skretting Enoksen of Purified In Blood & Ole Sønstabø of Einherjer)

Cast Into Hell (feat Mikael Stokdal of Corpsewood)

Blades Of Chaos







