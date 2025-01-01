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*Бывший гитарист MASTODON: «Я был в дерьмовой группе с ужасны... 108
*Видео с прощального выступления BLACK SABBATH 61
*Первое фото нового состава BLACK SABBATH 49
*Гитарист BLACK SABBATH: «OZZY обещает, что сможет четыре» 46
*OZZY OSBOURNE: «Это мой последний выход на бис» 33
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Spiritbox

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9 июл 2025 : 		 SPIRITBOX в Jimmy Kimmel Live!

28 июн 2025 : 		 Концертное видео SPIRITBOX

10 июн 2025 : 		 Профессиональное видео полного выступления SPIRITBOX

14 мар 2025 : 		 Вокалистка SPIRITBOX о проигрыше GOJIRA

8 мар 2025 : 		 Новый альбом SPIRITBOX доступен для прослушивания

9 фев 2025 : 		 Новое видео SPIRITBOX

19 дек 2024 : 		 Вокалистка SPIRITBOX: «Девочек стало заметно больше!»

1 дек 2024 : 		 Вокалистка SPIRITBOX: «Хотела бы стать первой, кто возьмет Грэмми в "Best Metal Performance"»

19 ноя 2024 : 		 Новый альбом SPIRITBOX выйдет весной

30 окт 2024 : 		 Новая песня SPIRITBOX и MEGAN THEE STALLION

20 окт 2024 : 		 Концертное видео SPIRITBOX

27 сен 2024 : 		 Новое видео SPIRITBOX

6 сен 2024 : 		 Новое видео SPIRITBOX

12 ноя 2023 : 		 SPIRITBOX в новом треке MEGAN THEE STALLION

9 ноя 2023 : 		 Новое видео SPIRITBOX

5 ноя 2023 : 		 Новое видео SPIRITBOX

3 ноя 2023 : 		 Новое видео SPIRITBOX

17 окт 2023 : 		 Демонстрационное видео от SPIRITBOX

13 окт 2023 : 		 Новое видео SPIRITBOX

27 авг 2023 : 		 Новое видео SPIRITBOX

23 июл 2023 : 		 Вокалистка SPIRITBOX выбрала своего рок-бога

19 апр 2023 : 		 Новая песня SPIRITBOX

24 июн 2022 : 		 Новое видео SPIRITBOX

25 май 2022 : 		 SPIRITBOX расстались с басистом

20 фев 2022 : 		 SPIRITBOX сотрудничают с Z2 COMICS

23 авг 2021 : 		 Новое видео SPIRITBOX
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|||| сегодня

SPIRITBOX в Jimmy Kimmel Live!



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SPIRITBOX выступили в программе Jimmy Kimmel Live! — видео доступно ниже.




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