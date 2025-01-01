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*Бывший гитарист MASTODON: «Я был в дерьмовой группе с ужасны... 109
*Видео с прощального выступления BLACK SABBATH 61
*Первое фото нового состава BLACK SABBATH 49
*Гитарист BLACK SABBATH: «OZZY обещает, что сможет четыре» 46
*OZZY OSBOURNE: «Это мой последний выход на бис» 33
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*Бывший гитарист MASTODON: «Я был в дерьмовой группе с ужасны... 109
*Видео с прощального выступления BLACK SABBATH 61
*Первое фото нового состава BLACK SABBATH 49
*Гитарист BLACK SABBATH: «OZZY обещает, что сможет четыре» 46
*OZZY OSBOURNE: «Это мой последний выход на бис» 33
[= ||| все новости группы



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Monster Magnet

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9 июл 2025 : 		 Умер бывший барабанщик MONSTER MAGNET

2 апр 2025 : 		 У основателя MONSTER MAGNET ALS

16 окт 2024 : 		 MONSTER MAGNET отменили концерты

30 окт 2022 : 		 Вокалист MONSTER MAGNET — о туре с METALLICA: «У них одни парни, что ж нам делать после шоу?»

4 окт 2022 : 		 Новый релиз MONSTER MAGNET выйдет осенью

22 июл 2022 : 		 Винилы MONSTER MAGNET выйдет осенью

16 сен 2021 : 		 Видео с текстом MONSTER MAGNET

23 май 2021 : 		 Кавер-версия TABLE SCRAPS от MONSTER MAGNET

27 апр 2021 : 		 Кавер-версия DUST от MONSTER MAGNET

25 мар 2021 : 		 MONSTER MAGNET выпустят сборник кавер-версий

6 апр 2020 : 		 Вокалист MONSTER MAGNET: «Последнее, что я хочу — просить денег»

29 сен 2018 : 		 Видео с текстом от MONSTER MAGNET

22 мар 2018 : 		 Новая песня MONSTER MAGNET

8 мар 2018 : 		 Новое видео MONSTER MAGNET

1 мар 2018 : 		 Рассказ об издании нового альбома MONSTER MAGNET

24 фев 2018 : 		 Новая песня MONSTER MAGNET

8 фев 2018 : 		 Новое видео MONSTER MAGNET

30 янв 2018 : 		 Новая песня MONSTER MAGNET

12 дек 2017 : 		 Новый альбом MONSTER MAGNET выйдет весной

2 июл 2017 : 		 Переиздания MONSTER MAGNET выйдут осенью

6 июн 2017 : 		 MONSTER MAGNET исполнили новую песню

8 фев 2017 : 		 MONSTER MAGNET практически закончили запись

30 окт 2016 : 		 MONSTER MAGNET начнут запись осенью

12 фев 2016 : 		 Трейлер виниловых переизданий MONSTER MAGNET

7 окт 2015 : 		 Новый альбом MONSTER MAGNET доступен для прослушивания

30 сен 2015 : 		 Новая песня MONSTER MAGNET
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Умер бывший барабанщик MONSTER MAGNET



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Тим Кронин, основатель MONSTER MAGNET, скончался в возрасте 63 лет. Эту новость подтвердил Bob Pantella из MONSTER MAGNET и THE ATOMIC BITCHWAX:

«Словами не выразить, насколько крутым и классным был этот человек... Просто нужно было его знать. Покойся с миром, Тим».














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