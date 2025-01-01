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Умер бывший барабанщик MONSTER MAGNET



Тим Кронин, основатель MONSTER MAGNET, скончался в возрасте 63 лет. Эту новость подтвердил Bob Pantella из MONSTER MAGNET и THE ATOMIC BITCHWAX:



«Словами не выразить, насколько крутым и классным был этот человек... Просто нужно было его знать. Покойся с миром, Тим».



























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