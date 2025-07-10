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K.K. DOWNING о финальном концерте BLACK SABBATH



K.K. DOWNING опубликовал несколько фотографий с прощального концерта BLACK SABBATH и добавил:



«Невероятно! Это единственное слово для того, что только что произошло!



На протяжении всех репетиций и вплоть до саундчека я думал: "Неужели это действительно возможно?" Повсюду были усилители, колонки, педальные пульты, километры кабелей, сотни людей, все они шли в разных направлениях. Мне пришлось спросить себя: "Можно ли мне немного нервничать?" Да, чёрт возьми! Я нервничал, ведь это самое важное шоу в роке и металле за всю историю! Затем, когда я приехал в этот день, шоу уже началось, и когда я добрался до своей гримёрки, мне сообщили, что шоу идёт с опережением графика на 20 минут. Подобное бывает очень редко.



Я не могу выразить благодарность всем, кто принимал участие в организации этого замечательного события. Занавес поднялся для меня и моих потрясающих коллег по группе, и всё волшебным образом сложилось воедино, это событие действительно было в руках лучших профессионалов.



Я хотел бы поблагодарить группу — Adam Jones, Danny Carey, Rudy Sarzo, Billy Corgan и, наконец, музыкального директора мероприятия Tom MOrello, который посвятил себя этому шоу на протяжении многих месяцев.



Я не могу не сказать огромное спасибо Sharon, Ozzy, Tony, Geezer и Bill за то, что они сделали всё это возможным, и за их огромный вклад в очень достойную благотворительную организацию.



Я считаю, что король Англии Карл III теперь должен наградить Sharon и участников BLACK SABBATH заслуженным рыцарским званием».







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