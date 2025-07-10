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*Видео с прощального выступления BLACK SABBATH 61
*Первое фото нового состава BLACK SABBATH 49
*Гитарист BLACK SABBATH: «OZZY обещает, что сможет четыре» 46
*OZZY OSBOURNE: «Это мой последний выход на бис» 33
*TONY IOMMI: «BLACK SABBATH могли сыграть 6-7 песен на прощал... 26
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KK's Priest

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K.K. DOWNING о финальном концерте BLACK SABBATH



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K.K. DOWNING опубликовал несколько фотографий с прощального концерта BLACK SABBATH и добавил:

«Невероятно! Это единственное слово для того, что только что произошло!

На протяжении всех репетиций и вплоть до саундчека я думал: "Неужели это действительно возможно?" Повсюду были усилители, колонки, педальные пульты, километры кабелей, сотни людей, все они шли в разных направлениях. Мне пришлось спросить себя: "Можно ли мне немного нервничать?" Да, чёрт возьми! Я нервничал, ведь это самое важное шоу в роке и металле за всю историю! Затем, когда я приехал в этот день, шоу уже началось, и когда я добрался до своей гримёрки, мне сообщили, что шоу идёт с опережением графика на 20 минут. Подобное бывает очень редко.

Я не могу выразить благодарность всем, кто принимал участие в организации этого замечательного события. Занавес поднялся для меня и моих потрясающих коллег по группе, и всё волшебным образом сложилось воедино, это событие действительно было в руках лучших профессионалов.

Я хотел бы поблагодарить группу — Adam Jones, Danny Carey, Rudy Sarzo, Billy Corgan и, наконец, музыкального директора мероприятия Tom MOrello, который посвятил себя этому шоу на протяжении многих месяцев.

Я не могу не сказать огромное спасибо Sharon, Ozzy, Tony, Geezer и Bill за то, что они сделали всё это возможным, и за их огромный вклад в очень достойную благотворительную организацию.

Я считаю, что король Англии Карл III теперь должен наградить Sharon и участников BLACK SABBATH заслуженным рыцарским званием».




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10 июл 2025
gravitgroove
интересно, сколько Морелло денег распилил при этом? 🤔
10 июл 2025
L
LU---
Насколько Сэмми веселее и бодрее Оззи :-)
А он то не моложе
10 июл 2025
K
KillTimer
Миллионы метров кабеля были, да. А ни одной живой ноты из твоей гитары не было, КК
просмотров: 471

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