сегодня



YUNGBLUD подарил OZZY OSBOURNE крест



Yungblud — настоящие имя Dominic Richard Harrison — опубликовал видео общения с Ozzy Osbourne:



«В 2022 году на съемках клипа «The Funeral» Ozzy подарил мне свой золотой крест и сказал: «Надеюсь, это принесет тебе удачу». Я подумал, что в этот знаменательный момент для него и SABBATH пришло время отплатить ему тем же и дать ему понять, что он и группа для меня значат»











+0 -0



( 1 ) просмотров: 93

