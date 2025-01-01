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*Видео с прощального выступления BLACK SABBATH 61
*Первое фото нового состава BLACK SABBATH 49
*Гитарист BLACK SABBATH: «OZZY обещает, что сможет четыре» 46
*OZZY OSBOURNE: «Это мой последний выход на бис» 33
*Звезды исполняют OZZY OSBOURNE и BLACK SABBATH 25
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Kiss

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'Kiss Army Storms Vegas' превращается в 'Kiss Kruise: Landlocked In Vegas'



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KISS сообщили, что ранее объявленный "KISS Army Storms Vegas" превращается... превращается в "KISS Kruise: Landlocked In Vegas"! Новые активности включают специальный разогревочный акустический KISS 14 ноября, а также выступления от таких артистом как Bruce Kulick, Stephen Pearcy и Warren DeMartini, которые исполнят RATT, Sebastian Bach, QUIET RIOT, BLACK 'N BLUE, Chris Jericho's KUARANTINE, KISS tribute bands MR. SPEED и KISS NATION, School Of Rock, комика Craig Gass и DJ Noiz.

Также заявлены сессия вопросов и ответов с Gene Simmons, Paul Stanley, Tommy Thayer и Doc McGhee. Остальные детали и подобности можно найти на kisskruisevegas.com.

After many months of hard work, we can proudly present the return of the KISS KRUISE brand! More than a name - it's a legacy in itself, a tradition so strong that it cannot simply be ignored. We've listened to all our loyal fans across the world, and it is finally time to make itвЂ¦ pic.twitter.com/yaxzRl891R








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