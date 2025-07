сегодня



'Kiss Army Storms Vegas' превращается в 'Kiss Kruise: Landlocked In Vegas'



KISS сообщили, что ранее объявленный "KISS Army Storms Vegas" превращается... превращается в "KISS Kruise: Landlocked In Vegas"! Новые активности включают специальный разогревочный акустический KISS 14 ноября, а также выступления от таких артистом как Bruce Kulick, Stephen Pearcy и Warren DeMartini, которые исполнят RATT, Sebastian Bach, QUIET RIOT, BLACK 'N BLUE, Chris Jericho's KUARANTINE, KISS tribute bands MR. SPEED и KISS NATION, School Of Rock, комика Craig Gass и DJ Noiz.



Также заявлены сессия вопросов и ответов с Gene Simmons, Paul Stanley, Tommy Thayer и Doc McGhee. Остальные детали и подобности можно найти на kisskruisevegas.com.









After many months of hard work, we can proudly present the return of the KISS KRUISE brand! More than a name - it's a legacy in itself, a tradition so strong that it cannot simply be ignored. We've listened to all our loyal fans across the world, and it is finally time to make it… pic.twitter.com/yaxzRl891R









+0 -0



просмотров: 53