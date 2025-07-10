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Барабанщик MASTODON о финальном шоу BLACK SABBATH



BRANN DAILOR опубликовал следующее сообщение:



«Это невероятное проявление любви, дружбы и благодарности. Для нас было большой честью, что нас пригласили выступить.



Несколько месяцев я пытался представить себе, как это будет, но в итоге это оказалось не похоже ни на что, что я когда-либо испытывал в своей жизни, это было новое чувство. Это был такой прекрасный опыт. Со сцены, с боковой сцены, из гримерки и из зрительного зала на всех лилась любовь к последнему разу, когда мы все сможем дать понять [BLACK SABBATH] и [ Ozzy Osbourne], как много они значат в жизни каждого из нас.



Все исполнители выкладывались по полной, стараясь сделать так, чтобы папа SABBATH гордился ими! Когда Ozzy вышел на сцену, на стадионе не было ни одного «сухого глаза». И так продолжалось до тех пор, пока не прогремел фейерверк в честь SABBATH.



Это был невероятно эмоциональный день для всех. Я буду долго наслаждаться этим днем и буду лелеять эти воспоминания до конца своих дней. Я очень благодарен за этот жизненный опыт.



Спасибо BLACK SABBATH за то, что дали нам пространство для творчества и величайший жанр музыки, который только существует — хэви-металл. Ozzy Osbourne, я люблю тебя, спасибо тебе за все!!! Ты значишь для меня всё. Также огромное спасибо Mario Duplantier [GOJIRA], Eloy Casagrande [SLIPKNOT] и Danny Carey [TOOL] за джем со мной во время «Supernaut», три лучших барабанщика в мире и одни из самых прекрасных людей, вы сделали этот день еще более особенным, я люблю вас. Спасибо Bill Ward за то, что показал нам путь. Ты — мое величайшее вдохновение!



Что за день! Музыка никогда не ощущалась такой мощной. Мы собираемся перенести это в нашу следующую запись, которая состоится в ближайшее время!»







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