9 июл 2025



Вокалист ALICE IN CHAINS о финальном шоу BLACK SABBATH



WILLIAM DUVALL опубликовал следующее сообщение:



«Какое событие. Для меня огромная честь просто быть там, не говоря уже о том, чтобы играть и общаться с таким количеством людей, которыми я восхищаюсь и которых я не так часто вижу. Бесконечная благодарность Sharon Osbourne за то, что пригласила нас. Огромная любовь и благодарность всем потрясающим фанатам, которые пришли и поддержали нас! Мы всем обязаны вам. Мы приехали в Астон по тем же причинам, что и вы - потому что мы тоже фанаты!



Sean Kinney и я были в гримерке на Villa Park, собираясь выйти на сцену, и в какой-то момент диджей, играющий пластинки для толпы между группами, поставил песню "Black Sabbath" — первую песню с их первого альбоме. Она звучала через громкоговоритель, отражаясь от стадиона и стен гримерки. Я посмотрел на Kinney, и мы оба расхохотались от того, насколько безумно тяжелой она остается". Записанная в 1969 году в студии на 8-дорожечный магнитофон — вместе с 7 другими песнями, записанными в тот же день за 600 фунтов стерлингов, — она и сейчас звучит как «конец Света». Пятьдесят пять лет спустя ничто не может сравниться с ним по тяжести.



Как и для многих из вас, BLACK SABBATH — это краеугольный камень для меня. Tony Iommi, Geezer Butler и Bill Ward — мастера, которые взяли традицию блюза/джаза и переписали ее на свой собственный язык — такой тяжелый, такой свингующий, такой фанковый. Мы все говорим на его диалектах. Разговор продолжается вечно. А Ozzy Osbourne... свирепость, честность, юмор, ЛЮБОВЬ. Он также один из величайших певцов и мелодистов всех времен. Я не считаю, что он получил должное признание. Но попробуйте как-нибудь спеть эти песни. Я гарантирую, что каждый певец на том концерте #BackToTheBeginning чувствовал себя по праву обескураженным. Любовь, которую излучает Ozzy, — это главное, что я вынес для себя: SABBATH в начале семидесятых играют самую громкую, самую разрушительную музыку, которая когда-либо существовала, но потом появляется улыбающийся Ozzy, бросающий в воздух знаки мира обеими руками, кричащий в микрофон «WE LOVE YOU». Он и это все серьезно говорил. Я каждый раз чувствовал в этом правду, как и вы. Его последнее выступление было одним из самых героических, которые я когда-либо видел. Все музыканты вокруг него — великолепны. Отдельное спасибо Zakk Wylde и нашему человеку Mike Inez. Какой прекрасный момент завершения пути. И Ozzy был невероятен! Несмотря на все трудности, он оставался тем самым парнем. Радость, боль, игривость, тоска и чертова ярость исходили из него так сильно, что их просто невозможно было остановить. В последний раз он сказал: «Я люблю вас всех!». Как всегда, мы почувствовали истину этого в наших душах. Мы тоже любим тебя, Ozz. Навсегда. Вдохновляющий до самого конца. Это был невероятный вечер!»







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