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THREE DAYS GRACE в 20-ый раз первые



THREE DAYS GRACE получили двадцатое первое место в чартах Mediabase Active Rock благодаря синглу "Apologies".



«Мы хотим поблагодарить всех на радиостанциях, а особенно наших преданных поклонников. Иметь 20 первых мест — это нечто! Вы остаетесь с нами с каждой новой переменой, каждым риффом, каждым скримом. Мы не принимаем это как должное — для нас это честь, ну а лучшее только впереди!»







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