сегодня



Памятная монета в честь юбилея IRON MAIDEN



The Royal Mint представил памятную монету в честь 50-летия IRON MAIDEN. Она вышла в серии Music Legend, в которой ранее выходили подобные монеты в честь QUEEN, Элтона Джона и Дэвида Боуи. За дизайн отвечал Albert "Akirant" Quirantes, изобразивший не только Эдди, но и оставивший ряд пасхалок для фанатов.



IRON MAIDEN, образовавшиеся в 1975 году, тесно сотрудничали с Королевским монетным двором на протяжении всего процесса разработки дизайна, чтобы монета отражала сущность группы, чье влияние охватывает пять десятилетий и до сих пор. IRON MAIDEN - одна из самых успешных групп в британской музыке, и, учитывая международный характер коллекционирования монет, этот новый памятный экземпляр - первый официальный коллекционный продукт с логотипом 50-летия - наверняка вызовет восторг и восхищение у коллекционеров и поклонников.



Rob Smallwood: «Эдди на официальной британской монете — это продолжение его невероятной одиссеи с тех пор, как мы раскопали его в 1980 году. Мы были на марках, пивных бутылках, хвостах самолетов, а теперь еще и на законных платежных средствах! Akirant удалось вписать в дизайн великолепные детали - здесь есть небольшие намеки практически на каждую главу нашего пути как группы. Для нас большая честь, что Королевский монетный двор решил отметить 50-летие IRON MAIDEN таким уникальным способом».



Ребекка Морган, директор отдела памятных монет Королевского монетного двора:

«IRON MAIDEN были бесстрашными первопроходцами в музыке, которые на протяжении полувека несли флаг Британии по всему миру. Их творческое видение, мощные выступления и преданные поклонники обеспечили им место одной из самых влиятельных британских групп. Эта монета — идеальное слияние металла с металлом, и мы ожидаем, что она станет коллекционным экземпляром, который будет пользоваться большим спросом как у нумизматов, так и у страстных поклонников рока».



Quirantes: «Разработка дизайна монеты IRON MAIDEN стала одним из самых захватывающих проектов в моей карьере. Будучи всю жизнь поклонником группы и оригинальных творений Derek Riggs 80-х годов, я хотел передать не только их культовые образы, но и бунтарский дух, который определял их музыку на протяжении десятилетий. Я спрятал в дизайне несколько отсылок, которые истинным фанатам будет приятно обнаружить, включая малозаметные отсылки к обложкам классических альбомов и их самым любимым песням. Это моя дань уважения группе, которая повлияла на многие поколения любителей музыки по всему миру, и я надеюсь, что поклонники проведут время, изучая каждую деталь так же увлеченно, как они анализировали тексты песен группы на протяжении многих лет».



Сотимость монеты стартует с 18.5 фунтов.







+0 -0



просмотров: 109

