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Видео с прощального выступления BLACK SABBATH
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Первое фото нового состава BLACK SABBATH
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Гитарист BLACK SABBATH: «OZZY обещает, что сможет четыре»
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OZZY OSBOURNE: «Это мой последний выход на бис»
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Звезды исполняют OZZY OSBOURNE и BLACK SABBATH
25
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Видео с прощального выступления BLACK SABBATH
61
Первое фото нового состава BLACK SABBATH
49
Гитарист BLACK SABBATH: «OZZY обещает, что сможет четыре»
46
OZZY OSBOURNE: «Это мой последний выход на бис»
33
Звезды исполняют OZZY OSBOURNE и BLACK SABBATH
25
все новости группы
Black & Damned
Германия
-
http://www.blackanddamned.com/
Facebook:
https://www.facebook.com/blackanddamned/
10 июл 2025
:
Новое видео BLACK & DAMNED
3 июл 2025
:
Новое видео BLACK & DAMNED
24 апр 2025
:
Новое видео BLACK & DAMNED
15 мар 2025
:
Новое видео BLACK & DAMNED
16 фев 2025
:
Новое видео BLACK & DAMNED
16 янв 2025
:
Новое видео BLACK & DAMNED
31 дек 2024
:
Новое видео BLACK & DAMNED
23 апр 2023
:
Новое видео BLACK & DAMNED
30 мар 2023
:
Новое видео BLACK & DAMNED
11 мар 2023
:
Новое видео BLACK & DAMNED
28 фев 2023
:
Обложка и трек-лист нового альбома BLACK & DAMNED
29 дек 2020
:
Новое видео BLACK & DAMNED
сегодня
Новое видео BLACK & DAMNED
Heart Of Ashes, новое видео BLACK & DAMNED, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома “Resurrection”, релиз которого состоялся 14 марта
http://www.blackanddamned.com/
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Сообщений нет