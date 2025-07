сегодня



TONY IOMMI: «BLACK SABBATH могли сыграть 6-7 песен на прощальном концерте»



TONY IOMMI восьмого июля стал гостем программы "Trunk Nation With Eddie Trunk", в котором поделился впечатлением от концерта "Back To The Beginning":



«Ну, последние пару месяцев были очень напряженными, если честно, в плане размышлений. А месяц назад мы приступили к репетициям. Но никогда не знаешь, что произойдет в тот день. Мы ведь не играли на большой сцене с [барабанщиком SABBATH] Bill [Ward] 20 лет, так что было интересно, что получится. Но нет, все прошло отлично».



На вопрос ведущего, считает ли он, что выступление SABBATH прошло прекрасно, особенно если учесть, что Iommi публично выразил свои сомнения по поводу участия в шоу из-за того, что они так давно не играли вместе, Tony сказал:



«Ну, да. После того, как это уже произошло, все в порядке. Да, конечно. Я к тому, что мы собрали много денег для благотворительных организаций, и это было главное. И было здорово увидеть ребят и снова побыть вместе несколько недель, пока мы репетировали и заново узнавали друг друга. Это было здорово, да».



Далее Iommi пояснил, что причина, по которой он так долго не видел других участников оригинального состава SABBATH, заключается в том, что «я живу в Англии, а остальные трое — в Штатах. Поэтому, когда все приехали, да, у нас было время поговорить и вспомнить старые времена. И мы просто вернулись обратно, как будто и не расставались, что было здорово. Конечно, за последние 10 лет или сколько там прошло с тех пор, как мы выступали [с SABBATH], много чего произошло, и, конечно, как я уже говорил, мы не играли с Bill'ом вживую 20 лет, так что было не по себе от мысли, что же будет дальше, правда. Потому что он играет каждый раз по-разному. И всегда приходится быть начеку. Но нет, все прошло хорошо. Я к тому, что для нас было непривычно выходить на большую сцену перед большой аудиторией, а потом еще и для миллионов людей транслировать это выступление. Это очень нервно для единственного шоу. Обычно мы проводим турне, и все идет своим чередом, но когда мы настраиваемся на одно шоу, а потом — бац, и все кончено — это кажется очень неожиданным».



Что касается песен, которые SABBATH решили исполнить в субботу — «War Pigs», «Iron Man», «N.I.B.» и «Paranoid», — Iommi сказал:



«Мы работали над тем, что мы будем играть, какие песни мы будем играть. И дело было в том, как долго продержится на сцене Ozzy [Osbourne, вокалист BLACK SABBATH], потому что мы не представляли, как он выступит со своим сетом [прямо перед этим], и я сказал ему, что не думаю, что ему стоит этого делать, потому что не хочу, чтобы он сгорел к тому времени, когда он выйдет с нами. Но он не отказался и отыграл свой собственный сет. В итоге мы исполнили четыре песни, хотя планировали исполнить шесть или семь. Но получилось, что мы сыграли всего четыре. В общем, все было хорошо».



После того как ведущий заметил, что он был удивлен тем, что Ozzy вернулся на сцену так быстро после выступления со своей сольной группой, чтобы спеть последние четыре песни с SABBATH, Iommi сказал:



«Да, я очень беспокоился по этому поводу, да, на самом деле, это была наша общая обеспокоенность — Geezer'a, меня и Bill. Мы считали, что у него должен быть более длительный перерыв. И мы не знали, как мы это сделаем, потому что первоначальный план состоял в том, что мы используем занавес, занавес будет поднят, и мы все будем на сцене. Но, конечно, что-то пошло не так — за день до этого, когда мы приехали на саундчек на стадион — занавес не работал, и они решили, что лучше его не использовать, потому что было еще и ветрено. И тогда нам пришлось придумывать, как попасть на сцену, которая, кстати, была вращающейся. В основном, на сцену поднимался Ozz, потому что он сидел на своем троне. Потом мы с Geezer'ом выходили, а Bill уже был там. Так что приходилось придумывать все на ходу».



Iommi добавил, что SABBATH были готовы сыграть еще несколько песен, но у него и других музыкантов закончилось время.



«У нас было семь песен, которые мы отработали, а потом их стало шесть. И потом, учтите, но в «Вилле» [парк в Бирмингеме, Великобритания] действует строгий комендантский час. Знаешь что, Eddie?! Я удивлен, что им все равно удалось собрать все группы — правда, потому что организация... То, как [гитарист RAGE AGAINST THE MACHINE и музыкальный куратор мероприятия] Tom Morello организовал это, было просто невероятно. Он проделал огромную работу. Но они работали с точностью до минуты, и все было на волоске. Нельзя было выходить за временные рамки, иначе я не знаю, что бы произошло, потому что они работают с серьезными ограничениями».



На вопрос о том, какие еще песни BLACK SABBATH репетировали, Tony сказал:



«Ну, мы начали с »Fairies Wear Boots«, а потом исполнили »Black Sabbath". Для Bill'а это было немного затруднительно, потому что он не играл их настолько давно. А мы с Geezer'ом, разумеется, играли их в последнем туре. И, конечно же, не забывайте, что Bill уже давно не гастролировал. Так что мы могли бы исполнить шесть песен, но в итоге сделали четыре».



По словам Tony, одной из причин его нежелания выступать на « Villa Park» было то, что SABBATH уже отыграли финальный концерт в Бирмингеме в 2017 году, который был снят для концертного DVD и Blu-ray под названием "The End: Live In Birmingham".



«Вот почему я сразу сказал, что не хочу выступать. Потому что я сказал, что мы уже делали финальное шоу раньше — это был конец, и именно поэтому оно называлось «The End». Это был конец, и, насколько я был уверен, тогда все закончилось. И именно поэтому я некоторое время не соглашался делать это шоу. А потом, само собой, остальные трое захотели его провести. И поскольку это благотворительная акция, то это был отличный повод для ее проведения. Хотя, конечно, да, на концерте в Вилла-Парке был приглашен Bill, которого не было в финальном туре SABBATH. И многие люди говорили, что не увидели его, и почему бы нам не завершить тур должным образом с ним? И вот мы на месте. Мы сделали это, закончили с ним, с Bill'ом. И это здорово. Теперь мы закончили».



На вопрос о том, что он думает о выступлениях Ozzy и Bill на мероприятии «Back To The Beginning», Tony сказал:



«Ну, я вообще-то небольшой перфекционист, но они могут делать только то, на что способны, и вы не можете ожидать ничего другого. Нам уже за семьдесят, а то и сильно за семьдесят, поэтому мы уже не можем сделать многого. И ожидать от всех совершенства сейчас просто невозможно. Но они сделали то, что могли, и все остались довольны. И я думаю, что зрители это понимали и принимали. Они не ждали, что мы превратимся в абсолютно гениальных музыкантов. Мы играли так, как играли, и так, как можем сейчас».



Когда ведущий пошутил, что его «впечатлило, что Bill снял рубашку» во время выступления SABBATH, Tony ответил:



«Боже мой. Вот что я вам скажу, одна забавная история. Когда у нас был перерыв на одной из репетиций, мы зашли поесть в студию, и тогда Bill снял рубашку, а Geezer как раз собирался съесть сэндвич. Он сказал: "О, блин, надень рубашку. Ты отвлекаешь меня от сэндвича". [ Смеется ] Но это типичный Bill. Он всегда снимает рубашку. Я к тому, что в старые добрые времена он всегда снимал рубашку. Я сказал ему: «Черт возьми, Bill, ты похож на Голлума». И я не думаю, что он знал, кто такой Голлум. Но всегда был таким, Bill. Ему просто все равно. Он продолжает и делает то, что хочет, и это здорово. Таким он был всегда. И как только мы оказались вместе, конечно же, все шутки начались сначала, мы постоянно шутили друг над другом. Было очень весело, если честно. Это было здорово. Общение продолжилось с тех давних лет».







