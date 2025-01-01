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У ATREYU есть десять песен



ATREYU в следующем месяце выпустят перезаписанную версию золотого альбома 2004 года The Curse. По этому случаю в интервью Brandon Saller сказал:



«Я бы сказал, что у нас есть десять песен для нового ATREYU, нам лишь нужно их записать. Так что ждите от нас новой музыке где-то в начале следующего года. Этот год мы провели в концертах и сочинении нового материала. В итоге мы наполовину мыслями в прошлом, а наполовину — в будущем»







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