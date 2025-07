сегодня



Новое видео DAYSEEKER



"Creature In The Black Night", новое видео группы DAYSEEKER, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Creature In The Black Night", выходящего 24 октября на Spinefarm. Продюсером материала был Daniel Braunstein (SPIRITBOX, SILENT PLANET), а за сведение отвечал Zakk Cervini (BLINK-182, BRING ME THE HORIZON, LORNA SHORE):



01. Pale Moonlight

02. Creature In The Black Night

03. Crawl Back To My Coffin

04. Shapeshift

05. Soulburn

06. Bloodlust

07. Cemetery Blues

08. Nocturnal Remedy

09. The Living Dead

10. Meet The Reaper

11. Forgotten Ghost







