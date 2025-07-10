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*Гитарист BLACK SABBATH: «OZZY обещает, что сможет четыре» 46
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*Звезды исполняют OZZY OSBOURNE и BLACK SABBATH 25
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Ozzy Osbourne

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OZZY OSBOURNE объединился с шимпанзе



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Вслед за прощальным шоу Ozzy Osbourne с BLACK SABBATH, сам Князь Тьмы объединился с другой группой художников: бывшими лабораторными шимпанзе, которые любят создавать абстрактное искусство.

Родоначальник рока и национальное достояние Ozzy Osbourne, может быть, и оставил микрофон и отошел от своих рок-н-ролльных выходок, но он все еще забавляется со своим последним проектом.

Будучи талантливым художником, Osbourne обратил свою кисть к важному и блестящему сотрудничеству с приютом для шимпанзе.

«Я рисую, потому что это дает мне душевный покой, но я не продаю свои картины. Я сделал исключение для этого сотрудничества, поскольку оно позволяет собрать деньги для Save The Chimps, приюта для сотен обезьян, спасенных из лабораторий, придорожных зоопарков и от торговцев дикими животными».

На пяти холстах размером 20 x 20 дюймов Ozzy написал сложные, многоцветные акриловые основы, а затем художники-обезьяны из заповедника добавили свои собственные мазки. Подписанные работы названы в честь песен или альбомов самого Osbourne.

Теперь поклонники могут приобрести картины исключительно на аукционе Omega Auctions, ведущем аукционе музыкальных памятных вещей, который предоставил свои услуги для этого проекта. Ставки начинаются от одной тысячи фунтов, а аукцион завершится 17 июля.

«Шимпанзе — наши ближайшие родственники в животном мире, и я очень горжусь Ozzy за то, что он помогает заботиться о них», — говорит Sharon. «Эти картины не только соберут столь необходимые средства для приюта, но и помогут привлечь внимание общественности».

«Рисование — лишь одно из многих занятий, которые мы предлагаем нашим обитателям», — сообщил директор по организации мероприятий Save The Chimps Дэн Мэтьюз, который предварительно представил картины семейству Osbournes в Бирмингеме перед прощальным выступлением BLACK SABBATH. «Некоторым это очень нравится, в то время как другие предпочитают разгадывать головоломки, добывать пищу или читать книги с картинками».

Основанная 25 лет назад и расположенная на 150 акрах земли в Форт-Пирсе, штат Флорида, организация Save The Chimps является крупнейшим частным заповедником шимпанзе в мире. В число его сторонников входят Джейн Гудолл, Пол Маккартни, Брайан Адамс, Алан Камминг, Джиллиан Андерсон, группа THE B-52S и фонд Arcus. Корпоративный спонсор FedEx обеспечил бесплатную доставку коллекции Ozzy в заповедник и обратно.




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10 июл 2025
gravitgroove
Самое время ставить кавер Coal Chamber на Peter Gabriel "Shok the monkey" с его участием. Годный кавер, кстати!
10 июл 2025
Вашингтон Ирвинг
слился в экстазе
10 июл 2025
Gustaff
Лучше бы с Колхуями объединился.
просмотров: 338

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