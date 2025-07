сегодня



Новое видео SKUNK ANANSIE



Shame, новое видео группы SKUNK ANANSIE, доступно ниже. Этот трек взят из альбома "The Painful Truth", выход которого состоялся 23 мая на FLG Records:



01. An Artist Is An Artist

02. This Is Not Your Life

03. Shame

04. Lost And Found

05. Cheers

06. Shoulda Been You

07. Animal

08. Fell In Love With A Girl

09. My Greatest Moment

10. Meltdown http://www.skunkanansie.net







