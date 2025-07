сегодня



Вокалист MY DYING BRIDE: «Я не покидал группу, и меня не выгоняли»



Aaron Stainthorpe в недавнем интервью спросили, каков его статус в MY DYING BRIDE семь месяцев спустя после анонса, что вокалист SWALLOW THE SUN Mikko Kotamäki заменит его на концертах MY DYING BRIDE в 2025 году, на что он ответил:



«На самом деле последнее, что я слышал, это то, что они сейчас сочиняют новый материал, что тоже интересно. Я не слышал ничего от Andrew уже больше года. А поскольку мы с ним единственные основатели группы... У нас никогда не было менеджера. Мы с Andrew занимались менеджментом как могли в течение многих лет. Был только один случай, когда у нас почти появился менеджер — бывшая жена Ронни Джеймса Дио, как это ни смешно прозвучит. Это было очень давно. И мы с ним решили: "Мы, наверное, сможем справиться и сами". Так что мы начали, а потом у нас случился большой разлад — я даже не помню, когда это было, год назад, полтора года. И я подумал: "Пусть всё немного утихнет, а когда мы придём в себя, мы разберёмся в наших разногласиях и снова зажжём группу". Но потом я увидел, что они выступают без меня. И я подумал, что, очевидно, никакого общения быть не может. Так что же мне делать? Буду продолжать делать то, что делаю, пока не появится хоть какая-то связь. А её до сих пор нет. Так что я продолжаю жить дальше. Я не собираюсь сидеть и ждать, пока всё само собой произойдёт. Я собираюсь продолжать работать и вести активный образ жизни. Но я понятия не имею, кого они будут использовать в студии, если будут записывать новый альбом. Я даже не знаю, есть ли у них теперь контракт на запись, потому что в Nuclear Blast всё пошло кувырком. Я даже не знаю, работает ли Nuclear Blast как полноценный звукозаписывающий лейбл. Я слышал всякие странные истории. И я точно знаю, что парня, с которым я общался в Nuclear Blast, там больше нет. Так что за последние пару лет произошли огромные изменения. Я даже не знаю, заключили ли MY DYING BRIDE контракт. И если да, то я не знаю, что с этим делать. Я не покидал группу, и меня не выгоняли, так что я не понимаю, к чему мы придём. Я не знаю, какое у нас будущее. Но поскольку я был одним из основателей группы и проработал в ней 35 лет, я не собираюсь уходить. Если они хотят делать что-то без меня, что ж, удачи им».



Когда ведущий заметил, что «это звучит как довольно сложная ситуация» в свете того, что между Aaron'ом и Andrew существует юридическое партнёрство MY DYING BRIDE, Stainthorpe согласился:



«Да. И дальше будет только сложнее. Я не до конца понимаю ситуацию. Можно было бы надеяться и предполагать, что я, как не ушедший участник-основатель, буду обладать каким-то авторитетом, но, похоже, это не так. Так что я и сам до конца не понимаю. Вероятно, в какой-то момент мне придётся обратиться за юридической помощью. Конечно, я не хотел и не хочу этого делать, но если выйдет альбом MY DYING BRIDE, а меня на нём не будет, но я всё равно официально останусь вокалистом, я не знаю, что мне делать с юридической точки зрения. Так что в какой-то момент, к сожалению, похоже, мне придётся обратиться за юридической помощью, но в нашей стране есть профсоюз музыкантов, так что это не проблема. У них есть эксперты. И я знаю некоторых людей, занимающих довольно высокое положение в бизнесе. Так что есть люди, которые держат руку на пульсе, и я могу поболтать с ними и выяснить, что к чему. Но я не хочу. Я бы предпочёл просто продолжать исполнять песни MY DYING BRIDE. Но, возможно, у меня не будет выбора».



Кроме того, он уточнил, что его участие в новой группе HIGH PARASITE, которая выпустила свой дебютный альбом «Forever We Burn» в сентябре прошлого года на Candlelight/Spinefarm, не создало никаких проблем с MY DYING BRIDE, несмотря на предположения фанатов об обратном:



«Да, конфликта никогда не было. MDB дают около 15 концертов в год, а между альбомами иногда проходит три или четыре года. Я могу играть в 10 группах, и это никак не повлияет на расписание MY DYING BRIDE. В своё время я поговорил с басистом/вокалистом HIGH PARASITE Danny Tombs'ом [Lambert'ом] и сказал: "Есть несколько концертов MY DYING BRIDE. Убедитесь, что нет никаких пересечений с концертами HIGH PARASITE, вообще никаких пересечений". И он ответил: "Прекрасно. Этого не случится". И, в общем, до этого даже не дошло, потому что перед этим у нас случился большой разлад, и концерты всё равно отменили.



Нельзя жертвовать основной группой ради меньшей. Такого не бывает. Вы можете представить себе ситуацию, когда Lars Ulrich говорит METALLICA: "Знаете что, ребята? Может, отменим все эти крупные концерты, потому что мы с приятелями хотим побаловаться в другой группе?" Так не бывает. Так не делается. И было бы нелепо даже думать об этом. Потому что я знаю, что некоторые люди думают: "Aaron больше концентрируется на HIGH PARASITE, чем на MY DYING BRIDE. Поэтому он пожертвовал MY DYING BRIDE ради "HIGH PARASITE". Нельзя так поступать. Это совершенно, нелепо. И с чего бы это? Участие в MY DYING BRIDE было для меня настоящим наслаждением на протяжении 30 с лишним лет. Я не собираюсь это отпускать. И уж точно не позволю другой, более мелкой группе выбить всё из колеи. Так не бывает. Буквально каждый музыкант, которого я знаю, участвует более чем в одной группе. Это легко. Любой может это сделать. Это не проблема».



На вопрос, общался ли он с другими участниками MY DYING BRIDE, Aaron сказал:



«Я вижусь с Neil'ом [Blanchett'ом, гитара] время от времени, чтобы выпить пива в Галифаксе. Но с остальными не общаюсь. У них у всех есть мои контакты».



На вопрос о том, пытался ли он связаться с другими участниками MY DYING BRIDE после разрыва, о котором он упоминал ранее в интервью, Aaron сказал:



«В этом нет смысла. Нет смысла, потому что если они не связываются со мной, значит, они этого не хотят. Так что мне нет смысла их разыскивать. Они делают то, что хотят, и явно хотят делать это без меня».



Он сказал, что всё ещё надеется, что в ближайшие месяцы отношения между ним и другими участниками MY DYING BRIDE наладятся:



«Причина, по которой я не кричу и не причитаю, заключается в том, что я искренне считаю, что это ещё не конец. Если бы я знал, что всё точно кончено, тогда у меня было бы разбито сердце. Но я стараюсь сохранять оптимизм и верить, что мы как-то сможем всё уладить. Я не вижу причин, почему мы не сможем этого сделать. Мы не дети. Мы не банда. Мы точно сможем что-нибудь придумать. Потому что обычно, когда группы распадаются, чаще всего есть какие-то финансовые проблемы: кто-то сбежал со всеми деньгами, или есть какие-то личные моменты из серии: "ты спал с моей женой". Группы распадаются из-за серьёзных причин — что-то пошло очень плохо. У нас ничего подобного не было, поэтому я надеюсь, что мы сможем снова быть вместе. Но посмотрим».







