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*Видео с прощального выступления BLACK SABBATH 61
*Первое фото нового состава BLACK SABBATH 49
*Гитарист BLACK SABBATH: «OZZY обещает, что сможет четыре» 46
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*Видео с прощального выступления BLACK SABBATH 61
*Первое фото нового состава BLACK SABBATH 49
*Гитарист BLACK SABBATH: «OZZY обещает, что сможет четыре» 46
*OZZY OSBOURNE: «Это мой последний выход на бис» 33
*TONY IOMMI: «BLACK SABBATH могли сыграть 6-7 песен на прощал... 28
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The Obsessed

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11 июл 2025 : 		 Барабанщик MONSTER MAGNET в THE OBSESSED

15 янв 2024 : 		 Новая песня THE OBSESSED

1 дек 2023 : 		 Новая песня THE OBSESSED

1 ноя 2023 : 		 Новое видео THE OBSESSED

18 сен 2023 : 		 THE OBSESSED определились с датой

5 сен 2023 : 		 Новый альбом THE OBSESSED выйдет зимой

15 июн 2023 : 		 Профессиональное видео полного выступления THE OBSESSED

28 апр 2023 : 		 THE OBSESSED завершили работу над альбомом

3 дек 2022 : 		 THE OBSESSED на RIPPLE MUSIC

13 май 2022 : 		 Новый состав THE OBSESSED

13 авг 2020 : 		 THE OBSESSED отметят юбилей

15 янв 2018 : 		 Новое видео THE OBSESSED

9 дек 2017 : 		 Переиздание THE OBSESSED доступно для прослушивания

8 ноя 2017 : 		 Пересведенный трек от THE OBSESSED

20 окт 2017 : 		 Бонус от THE OBSESSED

4 окт 2017 : 		 Акустика от THE OBSESSED

21 сен 2017 : 		 THE OBSESSED переиздают дебют

11 сен 2017 : 		 Акустика от THE OBSESSED

28 апр 2017 : 		 Новый альбом THE OBSESSED доступен для прослушивания

8 апр 2017 : 		 Новое видео THE OBSESSED

3 мар 2017 : 		 Новая песня THE OBSESSED

8 фев 2017 : 		 Новая песня THE OBSESSED

2 дек 2016 : 		 Новая песня THE OBSESSED

26 май 2016 : 		 Новое демо от THE OBSESSED

20 май 2016 : 		 THE OBSESSED на Relapse Records

2 мар 2016 : 		 THE OBSESSED работают над новым альбомом
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Барабанщик MONSTER MAGNET в THE OBSESSED



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THE OBSESSED сообщили о том, что новым барабанщиком группы стал Bob Pantella , ранее известны по работе с MONSTER MAGNET и THE ATOMIC BITCHWAX.

«После того как барабанщик THE OBSESSED Brian Costantino недавно покинул группу по личным причинам, мы очень рады приветствовать в THE OBSESSED Bob Pantella. Я знаю Bob'а уже много лет и всегда восхищался его мастерством игры на барабанах, и после нашего первого совместного джема мы вдохновлены и готовы зажигать. Возможно, вы уже знаете его по другим его замечательным группам THE ATOMIC BITCHWAX, MONSTER MAGNET и RAGING SLAB. Мы с гордостью принимаем Bob'а в THE OBSESSED!»




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