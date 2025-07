сегодня



Барабанщик MONSTER MAGNET в THE OBSESSED



THE OBSESSED сообщили о том, что новым барабанщиком группы стал Bob Pantella , ранее известны по работе с MONSTER MAGNET и THE ATOMIC BITCHWAX.



«После того как барабанщик THE OBSESSED Brian Costantino недавно покинул группу по личным причинам, мы очень рады приветствовать в THE OBSESSED Bob Pantella. Я знаю Bob'а уже много лет и всегда восхищался его мастерством игры на барабанах, и после нашего первого совместного джема мы вдохновлены и готовы зажигать. Возможно, вы уже знаете его по другим его замечательным группам THE ATOMIC BITCHWAX, MONSTER MAGNET и RAGING SLAB. Мы с гордостью принимаем Bob'а в THE OBSESSED!»







