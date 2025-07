сегодня



Новый релиз FILTER выйдет летом



Восьмого августа FILTER выпустят новый релиз — пересведенный и ремастированный вариант "The Algorithm", получивший название "The Algorithm: Ultra Edition". Он будет доступен в цифровом варианте на всех платформах, а физическая версия будет выпущена в будущем:



01. All The Good

02. A Sort Of Homecoming (U2 Cover)

03. The Drowning (ultra edition)

04. Up Against The Wall (ultra edition)

05. For The Beaten (ultra edition)

06. Obliteration (ultra edition)

07. Say It Again (ultra edition)

08. Face Down (ultra edition)

09. Summer Child (ultra edition)

10. Threshing Floor (ultra edition)

11. Be Careful What You Wish For (ultra)

12. Burn Out The Sun (ultra edition)

13. Command Z (ultra edition)

14. Burn Out The Sun (Julian Gray remix)

15. Obliteration (Sean Beaven remix)

16. Obliteration (Charlie Clouser remix)

17. Obliteration (Richard Patrick remix)

18. 'Murica (ultra edition)

19. Thoughts And Prayers (ultra edition)

20. Bad Guy (Billie Eilish cover)











+0 -0



просмотров: 36