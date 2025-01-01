Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Видео с прощального выступления BLACK SABBATH 61
*Первое фото нового состава BLACK SABBATH 49
*Гитарист BLACK SABBATH: «OZZY обещает, что сможет четыре» 46
*OZZY OSBOURNE: «Это мой последний выход на бис» 33
*TONY IOMMI: «BLACK SABBATH могли сыграть 6-7 песен на прощал... 28
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Видео с прощального выступления BLACK SABBATH 61
*Первое фото нового состава BLACK SABBATH 49
*Гитарист BLACK SABBATH: «OZZY обещает, что сможет четыре» 46
*OZZY OSBOURNE: «Это мой последний выход на бис» 33
*TONY IOMMI: «BLACK SABBATH могли сыграть 6-7 песен на прощал... 28
[= ||| все новости группы



*

Mike Tramp

*



11 июл 2025 : 		 Видео с текстом от MIKE TRAMP

12 мар 2025 : 		 Видео с текстом от MIKE TRAMP

20 янв 2025 : 		 MIKE TRAMP закончил

27 ноя 2024 : 		 MIKE TRAMP представил новое видео

24 окт 2024 : 		 MIKE TRAMP: «Финальные глэм-группы 80-х были посмешищем»

10 сен 2024 : 		 Видео с выступления MIKE TRAMP

4 сен 2024 : 		 Что VITO BRATTA думает о новой пластинке MIKE TRAMP

26 авг 2024 : 		 MIKE TRAMP представил новое видео

17 июл 2024 : 		 MIKE TRAMP представил новое видео

16 июл 2024 : 		 Трамп приедет и споет у вас дома. Но есть нюанс

16 июн 2024 : 		 MIKE TRAMP представил новое видео

26 янв 2024 : 		 MIKE TRAMP представил новое видео

25 янв 2024 : 		 Новый альбом MIKE TRAMP выйдет весной

3 окт 2023 : 		 Почему MIKE TRAMP не выступает как WHITE LION?

24 май 2023 : 		 MIKE TRAMP: «Четыре вакцинации, а накрыло не по-детски»

16 май 2023 : 		 MIKE TRAMP поймал две полоски

10 мар 2023 : 		 Трейлер нового релиза MIKE TRAMP

5 мар 2023 : 		 MIKE TRAMP выпустил новый сингл

8 фев 2023 : 		 MIKE TRAMP перепел WHITE LION

29 июн 2022 : 		 MIKE TRAMP выпустит альбом осенью

8 июн 2022 : 		 MIKE TRAMP представил новое видео

2 июн 2022 : 		 Альбом MIKE TRAMP выйдет на виниле

8 фев 2022 : 		 Новое видео MIKE TRAMP

28 янв 2022 : 		 MIKE TRAMP споёт на датском

28 дек 2021 : 		 MIKE TRAMP выпустит сингл зимой

12 май 2021 : 		 MIKE TRAMP — у ваших окон
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Видео с текстом от MIKE TRAMP



zoom
MIKE TRAMP представил официальное видео с текстом к композиции Cherokee, которая будет включена в альбом White Lion – Vol. III, релиз которого намечен на 19 сентября на Frontiers Music Srl:

01. Dirty Woman
02. Warsong
03. Fight To Survive
04. She's Got Everything
05. In The City
06. If My Mind Is Evil
07. Cherokee
08. All Burn In Hell
09. Don't Say It's Over
10. Radar Love




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 22

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом