сегодня



Видео с текстом от MIKE TRAMP



MIKE TRAMP представил официальное видео с текстом к композиции Cherokee, которая будет включена в альбом White Lion – Vol. III, релиз которого намечен на 19 сентября на Frontiers Music Srl:



01. Dirty Woman

02. Warsong

03. Fight To Survive

04. She's Got Everything

05. In The City

06. If My Mind Is Evil

07. Cherokee

08. All Burn In Hell

09. Don't Say It's Over

10. Radar Love







+0 -0



просмотров: 22