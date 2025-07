сегодня



Биография OZZY OSBOURNE выйдет осенью



Седьмого октября Grand Central Publishing выпустит новые мемуары OZZY OSBOURNE "Last Rites". Последние, совершенно откровенные мемуары Ozzy «Last Rites» - это шокирующая, горько-уморительная, прежде никогда не публиковавшаяся история спуска Osbourne в ад, связанный с его проблемами со здоровьем, на протяжении последних семи лет. Попутно он размышляет о своей необычной жизни и карьере, включая бурный брак с женой Sharon, встречи с товарищами по аду, такими как Slash, Бон Скотт, Джон Бонэм и Кит Мун, томительные последние минуты, проведенные с Лемми Килмистером из MOTÖRHEAD, а также о триумфальном концерте «Back To The Beginning», который транслировался по всему миру, на котором Ozzy в последний раз воссоединился со своими коллегами по группе BLACK SABBATH и собрал миллионы на благотворительность.



Непоколебимые и удивительно жизнеутверждающие, «Last Rites» еще раз демонстрируют, почему Ozzy превзошел свой статус «Крестного отца металла» и «Князя тьмы» и стал народным героем и национальным достоянием современности.



«Люди спрашивают меня: "Если бы ты мог сделать все это снова, зная то, что ты знаешь сейчас, изменил бы ты что-нибудь? Я отвечаю, что нет. Если бы я был чист и трезв, я бы не был Ozzy. Если бы я делал нормальные, разумные вещи, я бы не был Ozzy. Слушай, если завтра все закончится, я не могу жаловаться. Я объездил весь мир. Много чего повидал. Я делал хорошее... и делал плохое. Но сейчас я не готов никуда уходить!»







