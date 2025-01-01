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*Видео с прощального выступления BLACK SABBATH 61
*Первое фото нового состава BLACK SABBATH 49
*Гитарист BLACK SABBATH: «OZZY обещает, что сможет четыре» 46
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*Видео с прощального выступления BLACK SABBATH 61
*Первое фото нового состава BLACK SABBATH 49
*Гитарист BLACK SABBATH: «OZZY обещает, что сможет четыре» 46
*OZZY OSBOURNE: «Это мой последний выход на бис» 33
*TONY IOMMI: «BLACK SABBATH могли сыграть 6-7 песен на прощал... 28
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Ozzy Osbourne

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11 июл 2025 : 		 Биография OZZY OSBOURNE выйдет осенью

10 июл 2025 : 		 OZZY OSBOURNE объединился с шимпанзе

9 июл 2025 : 		 YUNGBLUD подарил OZZY OSBOURNE крест

7 июл 2025 : 		 SULLY ERNA о финальном шоу OZZY OSBOURNE

7 июл 2025 : 		 Звезды исполняют OZZY OSBOURNE и BLACK SABBATH

6 июл 2025 : 		 JACK BLACK исполнил хит OZZY OSBOURNE

6 июл 2025 : 		 Видео с прощального выступления OZZY OSBOURNE

6 июл 2025 : 		 Вокалист GHOST исполнил песню OZZY OSBOURNE

5 июл 2025 : 		 TOMMY LEE: 'Без OZZY OSBOURNE нас бы не было!»

4 июл 2025 : 		 Косметика от OZZY OSBOURNE

3 июл 2025 : 		 OZZY OSBOURNE: «Это мой последний выход на бис»

2 июл 2025 : 		 Оркестровая версия композиции OZZY OSBOURNE и BILLY MORRISON

27 июн 2025 : 		 Бывший гитарист OZZY OSBOURNE выпустил новый трек

18 июн 2025 : 		 DUFF MCKAGAN: «OZZY OSBOURNE для меня был величиной постоянной»

17 июн 2025 : 		 ДНК OZZY OSBOURNE за 450$ не желаете?

16 июн 2025 : 		 JAKE E. LEE о том, какую песню сыграет на финальном шоу OZZY

9 июн 2025 : 		 SHARON OSBOURNE: «Я бы хотела видеть на шоу еще JUDAS PRIEST и ANGUS YOUNG»

29 май 2025 : 		 OZZY OSBOURNE: «На финальном шоу выложусь на 120 %»

2 май 2025 : 		 OZZY OSBOURNE обещает выложиться на 146%

30 апр 2025 : 		 Вокалистка HALESTORM: «Я единственная женщина, кого позвали на концерт OZZY»

23 апр 2025 : 		 OZZY OSBOURNE активно тренируется

17 апр 2025 : 		 Бывший гитарист OZZY OSBOURNE выпустил новое видео

14 апр 2025 : 		 Вокалист DISTURBED: «Я польщен, что меня позвали на прощание с OZZY»

3 апр 2025 : 		 PHIL CAMPBELL о прощальном шоу OZZY OSBOURNE

1 апр 2025 : 		 Эд Ширан примет участие в прощальном шоу OZZY OSBOURNE

1 апр 2025 : 		 TOM MORELLO обещает сюрпризы на концерте OZZY OSBOURNE
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Биография OZZY OSBOURNE выйдет осенью



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Седьмого октября Grand Central Publishing выпустит новые мемуары OZZY OSBOURNE "Last Rites". Последние, совершенно откровенные мемуары Ozzy «Last Rites» - это шокирующая, горько-уморительная, прежде никогда не публиковавшаяся история спуска Osbourne в ад, связанный с его проблемами со здоровьем, на протяжении последних семи лет. Попутно он размышляет о своей необычной жизни и карьере, включая бурный брак с женой Sharon, встречи с товарищами по аду, такими как Slash, Бон Скотт, Джон Бонэм и Кит Мун, томительные последние минуты, проведенные с Лемми Килмистером из MOTÖRHEAD, а также о триумфальном концерте «Back To The Beginning», который транслировался по всему миру, на котором Ozzy в последний раз воссоединился со своими коллегами по группе BLACK SABBATH и собрал миллионы на благотворительность.

Непоколебимые и удивительно жизнеутверждающие, «Last Rites» еще раз демонстрируют, почему Ozzy превзошел свой статус «Крестного отца металла» и «Князя тьмы» и стал народным героем и национальным достоянием современности.

«Люди спрашивают меня: "Если бы ты мог сделать все это снова, зная то, что ты знаешь сейчас, изменил бы ты что-нибудь? Я отвечаю, что нет. Если бы я был чист и трезв, я бы не был Ozzy. Если бы я делал нормальные, разумные вещи, я бы не был Ozzy. Слушай, если завтра все закончится, я не могу жаловаться. Я объездил весь мир. Много чего повидал. Я делал хорошее... и делал плохое. Но сейчас я не готов никуда уходить!»




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