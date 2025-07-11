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Iommi

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TONY IOMMI: «На прицеле есть один вокалист!»



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TONY IOMMI в программе "Trunk Nation With Eddie Trunk" обсудил и будущие музыкальные проекты:

«Я работал над своим собственным альбомом, пока не появилось мероприятие "Back To The Beginning", и тогда, конечно, мне пришлось остановиться и сосредоточиться на подготовке к выступлению BLACK SABBATH. Но на следующей неделе я продолжу работу над альбомом, чтобы закончить начатое. И кто знает, что я буду делать потом? Это здорово на самом деле, потому что если что-то появится, я сделаю это, если захочу. Так что всё хорошо».

На вопрос, будет ли его предстоящий альбом сольной пластинкой Tony Iommi с гостями, как это уже было с альбомом 2000 года «Iommi», гитарист ответил:

«Нет. На данный момент у меня один вокалист, а изначально я думал о разных певцах. Но всё началось с того, что это будет инструментальный альбом, и я перешёл к инструментальным вещам, но потом подумал: "Я хочу попробовать с вокалистом". Вот этим я и занялся».

Кроме того, Tony рассказал о своём недавнем появлении в песне «Rocket», первом сингле с предстоящего альбома британской поп-звезды Робби Уильямса «Britpop»:

«Робби спросил меня, сыграю ли я на этом треке, и я не знал, что он собирается выпустить его в качестве сингла. А потом он захотел снять на это видео. Боже мой! Но это было здорово. И я наслаждался этой работой. И сейчас всё отлично — я могу работать над разными проектами, когда захочу, и мне это нравится!

Я не могу остановиться. Я должен продолжать. Мне нравится то, что я делаю. И это здорово — быть творческим человеком. Я люблю создавать музыку. Это то, с чего я начал, и это то, чем я закончу, скорее всего. Но я люблю музыку. И от меня ещё кое-что появится. Я всё больше участвую в разных проектах — мы расправили крылья с балетом BLACK SABBATH и разными событиями. Впереди ещё много всего. Так что я с нетерпением жду продолжения!»




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

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11 июл 2025
F
Fo0x
Робби Уильямс, исполняющий Paranoid и N.I.B., что может быть забавней?
просмотров: 65

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