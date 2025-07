сегодня



Клавишник CHILDREN OF BODOM: «Мы наблюдали, как наш друг медленно совершал самоубийство»



JANNE WIRMAN в недавнем интервью коснулся темы смерти Алекси Лайхо:



« В 2016 году все просто полетело к чертям с Алекси. И оставшееся время в группе ты осознаешь, что наблюдаешь за тем, как твой друг совершает медленное самоубийство. Ты знаешь, что у него есть зависимость, что он не должен пить, не должен делать то-то и то-то, а он продолжает делать это ежедневно, и ты такой: "Черт! Это добром не кончится". Так что это не круто».



На вопрос о том, есть ли сейчас что-то, что он хотел бы сделать по-другому, что, по его мнению, могло бы изменить ситуацию или спасти Алекси от его нисходящего витка спирали, Janne сказал:



«И да, и нет, потому что позже я узнал о зависимостях, а именно — он не хотел помощи, он отказался от нашей поддержки. Взрослый человек, который решил умереть от своей зависимости, — такому человеку не поможешь. Он уже принял решение. И я не думаю, что он хотел умереть, но именно это он и делал. Это безумие. И ты пытаешься помочь. А еще он сказал мне, причем совершенно четко, что не собирается больше пробовать трезветь, и ему просто все равно. Так что и да, и нет. Есть, конечно, моменты, которые можно было бы разрешить по-другому, но в конце концов, если взрослый человек решает умереть из-за своей зависимости, он так и поступит. Если они отказываются от любой помощи и, блядь, уже приняли решение, то так оно и будет».



На вопрос о том, что удержало его в группе после того, как Алекси сказал ему, что не намерен становиться трезвенником, Janne сказал:



«Ну, это самый конец 2016-2019 годов. Когда он мне это сказал, я начал строить другие планы и удаляться от группы. И все так запуталось. Кстати, выйдет книга о BODOM, в которой все объясняется. Но я объявил, что уйду из группы [примерно] в 2018 году... Так что с Алекси все было чертовски запутанно. А потом были и более удачные периоды. И это был просто гребаный бардак».

Teaser: Janne and Antti Wirmen from Warman and formerly of Children of Bodom! Some real world discussion about what, if anything, they could have done to save Alexi Laiho.













+0 -0



просмотров: 30