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*Видео с прощального выступления BLACK SABBATH 61
*Первое фото нового состава BLACK SABBATH 49
*Гитарист BLACK SABBATH: «OZZY обещает, что сможет четыре» 46
*OZZY OSBOURNE: «Это мой последний выход на бис» 33
*TONY IOMMI: «BLACK SABBATH могли сыграть 6-7 песен на прощал... 28
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Hammer King

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Новое видео HAMMER KING



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King For A Day, новое видео HAMMER KING, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Make Metal Royal Again", релиз которого намечен на 15 августа на Reaper Entertainment.




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