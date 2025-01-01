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Видео с прощального выступления BLACK SABBATH
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Видео с прощального выступления BLACK SABBATH
61
Первое фото нового состава BLACK SABBATH
49
Гитарист BLACK SABBATH: «OZZY обещает, что сможет четыре»
46
OZZY OSBOURNE: «Это мой последний выход на бис»
33
TONY IOMMI: «BLACK SABBATH могли сыграть 6-7 песен на прощал...
28
все новости группы
Hammer King
Германия
Power Metal
http://www.hammer-king.com/
Facebook:
https://www.facebook.com/thehammerking
11 июл 2025
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6 июн 2025
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Новое видео HAMMER KING
21 мар 2024
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18 янв 2024
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Демонстрационное видео от HAMMER KING
17 авг 2022
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Новое видео HAMMER KING
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27 янв 2022
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Новое видео HAMMER KING
21 окт 2021
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13 июн 2021
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Новое видео HAMMER KING
7 май 2021
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Новое видео HAMMER KING
1 апр 2021
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Новое видео HAMMER KING
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HAMMER KING на Napalm Records
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Новое видео HAMMER KING
7 ноя 2016
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Новый альбом HAMMER KING выйдет осенью
13 май 2015
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Новый альбом HAMMER KING доступен для прослушивания
21 ноя 2014
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Новое видео HAMMER KING
сегодня
Новое видео HAMMER KING
King For A Day, новое видео HAMMER KING, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Make Metal Royal Again", релиз которого намечен на 15 августа на Reaper Entertainment.
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Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
Сообщений нет