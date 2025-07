сегодня



Новое видео LIV SIN



Run, новое видео группы LIV SIN, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Close Your Eyes", выходящего восьмого августа:



01. Praise The Winners

02. Run

03. Close Your Eyes

04. Louder

05. It's Not Your Life

06. Above The Line

07. The Shadow March

08. Shades Of The Sun

09. Raven

10. I Refuse

11. The Mask

12. Hold It Together







