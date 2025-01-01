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*Видео с прощального выступления BLACK SABBATH 61
*Первое фото нового состава BLACK SABBATH 49
*Гитарист BLACK SABBATH: «OZZY обещает, что сможет четыре» 46
*OZZY OSBOURNE: «Это мой последний выход на бис» 33
*TONY IOMMI: «BLACK SABBATH могли сыграть 6-7 песен на прощал... 26
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Deftones

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Новая песня DEFTONES



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"my mind is a mountain," новая песня DEFTONES, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома private music, релиз которого намечен на 22 августа на Reprise Records:

my mind is a mountain
locked club
ecdysis
infinite source
souvenir
cXz
i think about you all the time
milk of the madonna
cut hands
~metal dream
departing the body




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